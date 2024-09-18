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Editais e Avisos - 18/09/2024

Quarta-feira

Publicado em 

18 set 2024 às 01:00

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

18-09- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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Anunciantes

PAULO SERGIO FERIANI E OUTRO; ASSOC.MOR.PR. RURAIS RIO CLARO/GUARAPARI;; COBRA ENGENHARIA LTDA CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS ; FACTO; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ; JORGE ALBERTO SANTOS OLIVEIRA; José Maria dos Santos;  KELLY REGINA PEREIRA; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO Renato Arcolebe Wandekoken; SERGIO DE PAULA PEREIRA; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.

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