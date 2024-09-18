Editais e Avisos - 18/09/2024

Arquivos & Anexos
18-09- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
PAULO SERGIO FERIANI E OUTRO;
ASSOC.MOR.PR. RURAIS RIO CLARO/GUARAPARI;;
COBRA ENGENHARIA LTDA
CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS ; FACTO;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
JORGE ALBERTO SANTOS OLIVEIRA;
José Maria dos Santos; KELLY REGINA PEREIRA;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO
Renato Arcolebe Wandekoken;
SERGIO DE PAULA PEREIRA;
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES;
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.