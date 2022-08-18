Editais e Avisos - 18/08/2022

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18-08- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA CAV;
ECOLLOGISTICS SOLUÇÕES INTERMODAIS LTDA;
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS;
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
OCB/ES-SIND E ORG DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ES;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SENAT SERV.NAC.APRENDIZAGEM TRANSPORTE;
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SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;
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