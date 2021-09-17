Editais e Avisos - 17/09/2021

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17-09- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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ALEX FERREIRA DE MOURA 08950037750; AUTO POSTO REAL LTDA; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA; COOP.E.C.M.SERV.PUB.M.REG.MET.G.VITORIA; COSENTINO LATINA LTDA; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GIGA EMPREENDIMENTOS LTDA; LIQUIPORT VILA VELHA S.A; MUNICIPIO DE VITORIA; POLICIA CIVIL; POSTO DE PROD DE PETROLEO MONTE HOREBE; SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A; SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE; TOMAZINI CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA; UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.