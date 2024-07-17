Editais e Avisos - 17/07/2024

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17-07- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
39.753.647 MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CRA-ES;
ENGELMIG ELETRICA LTDA;
FIBRAL MANUTENCAO MONT. ; INDUSTRIAL LTDA;
FIBRAL MANUTENCAO MONT. INDUSTRIAL LTDA;
FIBRAL MANUTENCAO MONT. INDUSTRIAL LTDA;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
GLOBO PREST. SERVIÇOS LTDA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA;
SEACREST PETROLEO SPE NORTE CAPIXABA LTD;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SUPERMERCADOS CARONE
TRANSEGUR SEG.TRANSPORTE DE VALORES LTDA; CONSERVAS CRISTAL LTDA.