Editais e Avisos - 17/03/2022

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17-03- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CENTRO CAPIXABA TERAPIA INTENSIVA LTDA; CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VITORIA; EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A; FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A; MUNICIPIO DE VITORIA; PICUMA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA ME; SANTA MARIA ENERGETICA S/A; SANTA MARIA GER.TRANSMISSAO ENERGIA S/A; SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A; SEC DE EST. MOBIL.INFRAESTRUTURA SEMOBI; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SHELL BRASIL PETROLEO LTDA; SUZANO S.A.; TERRA ENGENHARIA E CONS. AMBIENTAL LTDA; TEXTIL BRASLINHO S/A.