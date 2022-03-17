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Editais e Avisos - 17/03/2022

Quinta-feira

Publicado em 

17 mar 2022 às 01:00

Publicado em 17 de Março de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

17-03- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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Anunciantes

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CENTRO CAPIXABA TERAPIA INTENSIVA LTDA; CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VITORIA; EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A; FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A; MUNICIPIO DE VITORIA; PICUMA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA ­ ME; SANTA MARIA ENERGETICA S/A; SANTA MARIA GER.TRANSMISSAO ENERGIA S/A; SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A; SEC DE EST. MOBIL.INFRAESTRUTURA SEMOBI; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SHELL BRASIL PETROLEO LTDA; SUZANO S.A.; TERRA ENGENHARIA E CONS. AMBIENTAL LTDA; TEXTIL BRASLINHO S/A.

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