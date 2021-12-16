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Editais e Avisos - 16/12/2021

Editais e Avisos - 16/12/2021

Quinta-feira

Publicado em 

16 dez 2021 às 01:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

16 -12- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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Editais e Avisos - 16/12/2021

AB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA; AGEN DE DESEN DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A; ECOAREIA COMERCIO DE AREIA EIRELI; EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA IRESOLVE COMP.SEC.CREDITO FINANCEIROS SA MAR PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA; SANTA MARIA COM. E SERVICOS DE ENERGIA LTDA; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; WILLIAN DOS SANTOS POTON; 

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