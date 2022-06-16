Editais e Avisos - 16/06/2022

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COSTA GRANITO LTDA; EDERSON JOSE MACHADO LTDA; SORVEDOCES IND COM.P. ALIMENTICIOS LTDA; VITORIAVAN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME.
Publicado em 16 de Junho de 2022 às 01:00
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COSTA GRANITO LTDA; EDERSON JOSE MACHADO LTDA; SORVEDOCES IND COM.P. ALIMENTICIOS LTDA; VITORIAVAN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME.
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