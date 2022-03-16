Editais e Avisos - 16/03/2022

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16-03- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ADRIANA HERZOG SIMOES; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA BELA; COOP. T.ESCOL. C.P.T.IUNA REGIAO CAPARAO; EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A; FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A; MUNICIPIO DE VITORIA; RECANTO DOS LAGOS EMPREEND IMOB SPE LTDA; SANTA MARIA ENERGETICA S/A; SANTA MARIA GER.TRANSMISSAO ENERGIA S/A; SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A; SEC DE EST. MOBIL.INFRAESTRUTURA SEMOBI; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SIND. SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA; STONEBUY MARMORES GRANITOS DERIVADOS SA; SUZANO S.A.; CESAN;