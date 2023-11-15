Editais e Avisos - 15/11/2023

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INSTITUTO VIDA E MOVIMENTO; LUCIANO CATELAN; RDJ ENGENHARIA LTDA; SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES; SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LT.
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