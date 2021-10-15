Editais e Avisos - 15/10/2021

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15-10- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ES; ECO-PLAN ECOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; HABITAR EMPREEND. IMOBILIARIOS EIRELI; L.D. AUTO PECAS EIRELI; LIFE SOLUCOES TEC. E AMBIENTAIS LTDA ME; MARCARINI COMBUSTIVEIS LTDA; MUNICIPIO DE VITORIA; NEON - NUCLEO ESPECIALIZADO ONCOLOGIA SA; NORTOX SA; POLICIA CIVIL; VENTURINI HOLDING SA; SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES, E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDBARES.