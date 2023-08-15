Editais e Avisos - 15/08/2023

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15-08- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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BANESTES;
GUARAPARI CART.R.G. IMOV T.D.E P. 2 OF;
M J ENGENHARIA LTDA;
SECRETARIA DE GOVERNO;
UNICA CONSTRUTORA LTDA.
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BANESTES;
GUARAPARI CART.R.G. IMOV T.D.E P. 2 OF;
M J ENGENHARIA LTDA;
SECRETARIA DE GOVERNO;
UNICA CONSTRUTORA LTDA.
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