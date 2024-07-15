Editais e Avisos - 15/07/2024

Arquivos & Anexos
15-07- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ALEXANDRE BUAIZ NETO;
APPA SERVICOS TEMPORARIOS EFETIVOS LTDA;
APPA SERVICOS TEMPORARIOS EFETIVOS LTDA;
CRISTAL EMPREEND.IMOBILIARIOS;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
MONTANHA CARTORIO DO 1 OFICIO;
MONTANHA CARTORIO DO 1 OFICIO;
NOVA CIDADE EMPREEND; .PARTICIPACOES LTDA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO
QUIMILUB;
SECRETARIA DE GOVERNO;
VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES.