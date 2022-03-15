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Editais e Avisos - 15/03/2022

Terça-feira

Publicado em 

15 mar 2022 às 01:00

Publicado em 15 de Março de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

15-03- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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BANESTES S/A.BANCO DO EST.ESPIRITO SANTO; CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI; EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A; FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; INST. FED. EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA ES; KURUMA VEICULOS S.A.; L.D. AUTO PECAS EIRELI; MUNICIPIO DE VITORIA; SANTA MARIA ENERGETICA S/A; SANTA MARIA GER.TRANSMISSAO ENERGIA S/A; SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A; SEC DE EST. MOBIL.INFRAESTRUTURA SEMOBI; SIND. NOTARIOS E REGISTRADORES DO ES - SINOREG; SIND.REST., BARES E SIMILARES ESTADO ES; TACITHA PAULA DE AGUIAR BRANDAO.

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