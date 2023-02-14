Editais e Avisos - 14/02/2023

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GOGREEN CONSUL. E SERV. AMBIENTAIS LTDA;
MS METAL MECANICA LTDA; ME
SECRETARIA DE GOVERNO.
SIND.ESTAB.DOS SERVICOS SAUDE DO E.E.S
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