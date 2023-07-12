Editais e Avisos - 12/07/2023

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12-07- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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AB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA;
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY;
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA;
PETROLUB INDUSTRIAL LUBRIFICANTES LTDA;
SECRETARIA DE GOVERNO.
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AB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA;
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY;
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA;
PETROLUB INDUSTRIAL LUBRIFICANTES LTDA;
SECRETARIA DE GOVERNO.
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