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Editais e Avisos - 11/09/2024

Quarta-feira

Publicado em 

11 set 2024 às 01:00

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-09- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; COOP. DE LOC. DE VEICULOS E TRANSP INDIV; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ; GABRIEL FARDIN PEREIRA; MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO; PEREIRA RECICLAGENS; PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO; SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE; SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE; SECRETARIA DE GOVERNO; SENAR AR/ES; SERGIO DE PAULA PEREIRA; SUPERMERCADOS CARONE; SUPERMERCADOS CARONE; SUPERMERCADOS CARONE; SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.; UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.

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