Editais e Avisos - 11/09/2024

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11-09- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
COOP. DE LOC. DE VEICULOS E TRANSP INDIV;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
PEREIRA RECICLAGENS;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO;
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE;
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SENAR AR/ES;
SERGIO DE PAULA PEREIRA;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.