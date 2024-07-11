Editais e Avisos - 11/07/2024

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11-07- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CLINICA DO AUTOMOVEL EDI CAR;
COBRA ENGENHARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI;
KEUCIO TORRES RAMOS
LAIS SANTOS NEVES; QUINTAES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO.