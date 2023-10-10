Editais e Avisos - 10/10/2023

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10-10-23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
AMBIPAR ENVIR. SOLUTIONS- SOL. AMB. LTDA;
CONDOMINIO DO ED.BENGE;
ENGELMIG ELETRICA LTDA;
FORTE AMBIENTAL EIRELI;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA;
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JSL S.A.
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;
P & MS CASA DE CARNES LTDA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
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SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO;
SGPC;
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA;