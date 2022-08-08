Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Editais e Avisos - 08/08/2022

Segunda-feira

Publicado em 

08 ago 2022 às 01:00

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

08-08- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 324kb
Baixar

Anunciantes

GRAFITTI PUBLICIDADE; LTDA SECRETARIA DE GOVERNO; CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA CAV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados