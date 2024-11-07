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Editais e Avisos - 07/11/2024

Quinta-feira

Publicado em 

06 nov 2024 às 22:00

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 22:00

Arquivos & Anexos

07-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS; GABRIEL FARDIN PEREIRA; HIGHLINE DO BRASIL II INF.DE TELECOM. SA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; Roberto Carlos Dal Col; SANTA MARIA DE JETIBA CAMARA MUNICIPAL; SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SERGIO DE PAULA PEREIRA SUPERINTENDENCIA REG DA RFB NA 7A RF; UFES.

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