Editais e Avisos - 07/11/2024

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07-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS; GABRIEL FARDIN PEREIRA; HIGHLINE DO BRASIL II INF.DE TELECOM. SA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIV; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; Roberto Carlos Dal Col; SANTA MARIA DE JETIBA CAMARA MUNICIPAL; SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SERGIO DE PAULA PEREIRA SUPERINTENDENCIA REG DA RFB NA 7A RF; UFES.