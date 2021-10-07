Editais e Avisos - 07/10/2021

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07-10- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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ADRIANO MAGALHAES DE ANDRADE; AGENCIA MUNIC.REGUL. SERV.SANEAMENTO C.I; ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF ESPIRITO SANTENSE; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ES; COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GENERAL FILTROS DA AMAZONIA LTDA - ME; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; NEON - NUCLEO ESPECIALIZADO ONCOLOGIA SA; SOC.B.ANGIOLOGIA,C.VASCULAR ES SBACV-ES; SUED PETER BASTOS DYNA; VALERIO NUNES BASTOS.