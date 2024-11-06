Editais e Avisos - 06/11/2024

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06 -11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ALAMOS DO BRASIL LTDA;
ALEXANDRE BUAIZ NETO; AUTO POSTO PALMEIRA LTDA;
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A;
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR FABRA;
JORGE GOMES MACHADO;
LIDER BOBINAS;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SERGIO DE PAULA PEREIRA;
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO;
UFES.