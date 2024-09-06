Editais e Avisos - 06/09/2024

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06 -09- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
COOPERATIVA T.E.P SAUDE DO ESTADO DO ES;
DUTRA SERV. ADM.LTDA ME;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUPERMERCADOS CARONE.