Editais e Avisos - 05/05/2022

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05-05- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A; CONVENIENCIA LIPCAR LTDA ME; D D HESPANHOL LTDA EPP; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GUMS COMERCIO CEREAIS TERRAPLANAGEM LTDA; GUSTAVO BURGARELLI BATISTA; ILHA AZUL SAUDE,SEGUROS,PREVIDENCIA,ADMINISTRACAO,CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A.; MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; MUNICIPIO DE FUNDAO; MUNICIPIO DE VITORIA; POLICIA CIVIL; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SUZANO S.A.; UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; VALERIO NUNES BASTOS; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI.