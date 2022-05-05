Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Editais e Avisos - 05/05/2022

Quinta-feira

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

05 mai 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

05-05- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 460kb
Baixar

Anunciantes

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A; CONVENIENCIA LIPCAR LTDA ME; D D HESPANHOL LTDA EPP; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GUMS COMERCIO CEREAIS TERRAPLANAGEM LTDA; GUSTAVO BURGARELLI BATISTA; ILHA AZUL SAUDE,SEGUROS,PREVIDENCIA,ADMINISTRACAO,CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A.; MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; MUNICIPIO DE FUNDAO; MUNICIPIO DE VITORIA; POLICIA CIVIL; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SUZANO S.A.; UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; VALERIO NUNES BASTOS; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados