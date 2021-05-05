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Editais e Avisos - 05/05/2021

Quarta-feira

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 01:00

Publicado em 

05 mai 2021 às 01:00

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Editais e Avisos - 05/05/2021

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Editais e Avisos - 05/05/2021

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; BRACOM CAMINHOES S/A COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A; FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS; MUNICIPIO DE VITORIA; RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.; RIO MINAS GEOLOGIA LTDA; RODOLPHO ROBSON CAVALINI; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; SIND.ESTAB.DOS SERVICOS SAUDE DO E.E.S; TAI MOTORS VEICULOS SA; VALERIO NUNES BASTOS; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI, NILED.

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