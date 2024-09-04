Editais e Avisos - 04/09/2024

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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO;
SAFCO AGRICOLA IMPORT E EXPORTACAO EIRELI;
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO;
SAFCO AGRICOLA IMPORT E EXPORTACAO EIRELI;
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.
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