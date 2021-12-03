Editais e Avisos - 03/12/2021

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03-12- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY ; COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES ; DS TECH ENGENHARIA EIRELI FUND ; APOIO AO DES DA CIEN E TEC FACTO ;GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA ; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO ; MUNICIPIO DE VITORIA; PETROLEO BRASILEIRO S.A.; RIO DOURO PREST SERVIC ADMINISTRATIVOS LTDA; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL AR ES; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SIND PROP LOC NO ES-SINPROVES; TECNOMYL BRASIL DISTRIB.P.AGRICOLAS LTDA.