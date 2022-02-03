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Editais e Avisos - 03/02/2022

Quinta-feira

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 01:00

Publicado em 

03 fev 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

03 -02-22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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Editais e Avisos - 03/02/2022

AINN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; BRITO STONE BLESSED LTDA; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA; MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; MEGA BACANA BAR E RESTAURANTE EIRELI; MUNICIPIO DE FUNDAO; MUNICIPIO DE VITORIA; RIO MINAS GEOLOGIA LTDA SANTA MARIA ENERGETICA S/A; SERENITY CLINICA DE DESOSPITALIZACAO SA; SHELL BRASIL PETROLEO LTDA TOLEDO MINERACAO LTDA; UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

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