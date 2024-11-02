Editais e Avisos - 02/11/2024

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SENAT SERV.NAC.APRENDIZAGEM TRANSPORTE;
SERGIO DE PAULA PEREIRA;
SUPERMERCADOS CARONE;
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Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 01:00
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