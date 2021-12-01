Editais e Avisos - 01/12/2021

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01-12- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
AGEN DE DESEN DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO - ADERES; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN; CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA; GEFERSON GOMES PINTO 95355553834; INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; MUNICIPIO DE VITORIA; NEON - NUCLEO ESPECIALIZADO ONCOLOGIA SA; RAFAEL CARLOS LIMA; SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL AR ES; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES.