Cartórios- 29/01/2022

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JOSÉ CARLI MARQUES, brasileiro, casado, lavrador, portador da Carteira de Identidade nº. 054943667-IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 470.653.547-68, nascido em São José do Calçado-ES, aos 21 de julho de 1955, filho de Genil Marques Antonio e Nalzira Marques, e sua mulher Sra. ORMY PEREIRA MARQUES, brasileira, casada, do lar, portadora da Carteira Profissional nº 30965/00021-ES e inscrita no CPF/MF sob nº 104.834.227-11, nascida em Mimoso do Sul-ES, aos 25 de outubro de 1957, filha de Oliveira Pereira Marques e Anezia Marques Antonio, residentes e domiciliados no Sitio Ligação, Distrito Divino Espírito Santo, na cidade de São José do Calçado-ES, CEP: 29.470-000, de imóvel agrícola situado no lugar denominado "Ligação", no Córrego do Jacá, distrito da sede deste município e comarca de S. José do Calçado, Estado do Espírito Santo, contendo dois (1) alqueire, trinta (30) litros e dezenove (19) metros quadrados geométricos, de terrenos em matos, lavouras cafeeiras, palhadas, com uma casa de morada, assoalhada, coberta de telhas, lavouras cafeeiras de cerca de 3000 pés velhos e demais benfeitorias existentes, compreendendo o referido terreno 84.719,00 m2, confrontando com Arlete Maria Guimarães da Silveira, João Geraldo Farolfi da Silva, Júnior Antonio Guimarães Farolfi, Alcélio Lamão Lazarini (espólio de Antonio Lazzarini) e novamente com Alcélio Lamão Lazzarini, contendo no referido terreno, uma casa sede, estrada e Córrego. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 27 de janeiro de 2022. Ass) Douglas Melo de Araújo – Escrevente Substituto do Registro de Imóveis.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 27 de janeiro de 2022 Douglas Melo de Araújo - Escrevente Substituto do Registro de Imóveis Substituto -

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. CARLOS SOUZA DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 579.280.707-82, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 1.587 do Lº 02, denominado Sítio Bom Jesus, situada no Município de Conceição da Barra-ES, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Av. Pai João, nº 97, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados da data publicação, deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DA CONFRONTANTE notificada. A presente NOTIFICAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do confrontante não ter sido encontrado no endereço indicado. Conceição da Barra – ES, 27 de Janeiro de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Avenida Pai João, 97, Centro, Conceição da Barra/ES

