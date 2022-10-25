Cartórios- 25/10/2022

CARTORIO DO PRIMEIRO OFIC O DE ITAGUAÇU — E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 — Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro Itaguaçu/ES — CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 E-mail: cartoriolitač hotmail.com Marly Freitas de Aquino — I INTIMAÇÃO Na qualidade de Oficiala Interina do Registro geral de Imóveis da Comarca de Itaguaçu/ES, segundo as atribuiçöes a mim conferidas pelo § lº, do artigo 26, da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 e atendendo ao requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme Ofício n° 811/2022 — CESAV/BU, datado de 03 de fevereiro de 2022, venho pela presente proceder esta INTIMAÇÃO para que Vossa (s) Senhoria (s) satisfaça (m) as prestações/encargos que se encontram vencidos, originários do Contrato Particular com Força de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienaçño Fiduciária sob n° 1.4444.1562374-2, do objeto R-6, na matrícula n° 5.890, Livro 2-AA, desta Serventia. referente ao imóvel APT n° 02, edilìcado sobre o lote urbano n°02, quadra 09, situado na Rua Henrique Novaes, Centro, nesta cidade de Itaguaçu/ES. Inlõrmo. ainda, que o valor total do débito indicado pela Credora Fiduci







CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Geiziana Marcelino – Substituta CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que FÁBIO CARLINI, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, residente e domiciliado em Alto Parajú, área rural, deste município de Itaguaçu/ES, portador do CPF/MF sob o nº 083.430.757-06 e CNH nº 01968463115/DETRAN-ES, protocolou nesta Serventia, sob o nº 26.795 o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARACÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 280,00m² (duzentos e oitenta metros quadrados) e Perímetro 80,33m, localizado à Rua Bruno Zaager, Bairro Florencio Herzog, nesta cidade de Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 01.01.081.0033.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 7.102, L° 2-AE, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor deste, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIALA INTERINA

