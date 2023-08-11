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Cartórios- 11/08/2023

Sexta-feira

Publicado em 

11 ago 2023 às 01:00

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-08- 23 - CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Dr. Rubens Pimentel Filho, Oficial de Justiça do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoas Jurídicas, nomeado na forma da lei, etc., vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS CPF 008.632.783-61, POLIANA SABINO LYRA CPF: 128.970.017-63, proprietário do imóvel situado, à Rua Roberto Campos, nº 0, L20 Q16 RS1, Cupido, Aracruz-ES CEP 29.190.601, a fim de que se dirija a esta serventia, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data de publicação do presente edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF). (CONTRATO HABITACIONAL N° 844441755438, firmado em 30/01/2018 na Matricula 20.084, desse Cartório). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF e mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. RUBENS PIMENTEL FILHO oficial Aracruz,10 de agosto de 2023. Horário de Funcionamento de 09:00 às 18:00hs.

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