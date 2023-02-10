Cartórios -10/02/2023

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36872, com os seguintes dados: PRIMEIRA SOLICITANTE, MARIA LAURA PEREIRA FREIRE, brasileira, viúva, pensionista, titular da carteira de identidade 1.395.367 SPTC-ES expedida aos 12/09/1994 e CPF nº 073.186.377-11, filha de Luiz Pereira Rodrigues e Janeta Auer, nascida aos 21 (vinte e um) de dezembro (12) de mil novecentos e trinta e nove (1939) em Santa Leopoldina-ES, não possuindo endereço eletrônico, residente e domiciliada à rua Vereador Sebastião José Siller, 198, andar térreo, centro, Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000, e como SEGUNDOS SOLICITANTES, LUIZ HENRIQUE FREIRE e ARMELINDA LUCIA REICH FREIRE, ele autônomo, titular da carteira de identidade nº 1.120.591 SPTC-ES expedida aos 27/08/1992 e do CPF nº 031.009.597-28, filho de Pio Bernardino Freire e Maria Laura Pereira Freire, nascido aos 17 (dezessete) de agosto (08) de mil novecentos e setenta e dois (1972) em Santa Teresa-ES, não possuindo endereço eletrônico; ela auxiliar de serviços gerais, titular da carteira de identidade nº 1.243.587 SPTC-ES expedida aos 03/08/1992 e do CPF nº 020.332.077-81, filha de Daniel Reich e Sara Lahass Reich, nascida aos 14 (catorze) de julho (07) de mil novecentos e sessenta e nove (1969) em Santa Leopoldina-ES, não possuindo endereço eletrônico; ambos brasileiros, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens, em data de 05 de setembro de 1992, conforme registro de nº 907, às Folhas 292 do Livro B-15 deste Cartório, residentes e domiciliados à rua Vereador Sebastião José Siller, 198, 1º andar, centro, Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano, situado à rua Vereador Sebastião José Siller, nº 198, (antiga Rua 23 de Maio), centro desta Cidade de Santa Leopoldina-ES, com área de 85,45 m² (oitenta e cinco metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e o perímetro de 41.11,5 (quarenta e um metros, onze centímetros e cinco milímetros), confrontando-se, pela frente, com a rua Vereador Sebastião José Siller, por uma extensão de 5.99,8 m (cinco metros, noventa e nove centímetros e oito milímetros); lado direito, com imóvel pertencente a Heriton Nascimento, por uma extensão de 14.34,9 m (catorze metros, trinta e quatro centímetros e nove milímetros); lado esquerdo com imóvel pertencente aos Herdeiros de Alcibíades Emilio Rodrigues, por uma extensão de 15.01,6 m (quinze metros, um centímetro e seis milímetros) e, fundos, com imóvel pertencente a Léo Ferreira da Silva, por uma extensão de 5.75,2 m (cinco metros, setenta e cinco centímetros e dois milímetros), com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 001 com coordenadas (S-20 06’ 07,92169’’ W-40 31’ 40,19790’’); Deste, seguimos no azimute de 100 26’ 45,10839’’, com distância de 15.016 metros, confrontando neste trecho com Herdeiros de Alcibiades Emilio Rodrigues até o vértice 002 com coordenadas (S-20 06’ 08,01022’’ W-40 31’ 39,68957’’); Deste, seguimos no azimute de 200 57’ 02,49614’’, com distância de 5.998 metros, confrontando neste trecho com Rua Vereador Sebastião José Siller até o vértice 003 com coordenadas (S-20 06’ 08,19238’’ W-40 31’ 39,76340’’); Deste, seguimos no azimute de 281 05’ 19,04815’’, com distância de 14.349 metros, confrontando neste trecho com Heriton Nascimento até o vértice 004 com coordenadas (S-20 06’ 08,10263’’ W-40 31’ 40,24812’’); Deste, seguimos no azimute de 14 41’ 33,79136’’, com distância de 5.752 metros, confrontando neste trecho com Léo Ferreira da Silva até o vértice 001 com coordenadas (S-20 06’ 07,92169’’ W-40 31’ 40,19790’’); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 85,45 metros quadrados e 41,115 metros de perímetro”. CONTENDO AS SEGUIINTES BENFEITORIAS: Um edifício residencial que se limita pela frente com a rua Vereador Sebastião José Siller, lado direito com imóvel pertencente a Heriton Nascimento, lado esquerdo com imóvel pertencente aos Herdeiros de Alcibíades Emilio Rodrigues e fundos com imóvel pertencente a Léo Ferreira da Silva, Edificação esta, construída em alvenaria, constituída por três pavimentos, sendo o primeiro e segundo pavimentos cobertos por laje e o terceiro pavimento por telhado de zinco galvanizado, todos com acesso independente, possuindo o primeiro pavimento: três quartos, sala/copa/cozinha, varanda e dois banheiros sociais; o segundo pavimento: três quartos, sala, cozinha, varanda e um banheiro social, e o terceiro pavimento: suíte, dois quartos, sala/copa/cozinha, duas varandas e banheiro social. Pelos Solicitantes, foi informado, que o Primeiro Pavimento foi edificado por Maria Laura Pereira Freire, Luiz Henrique Freire e Armelinda Lucia Reich Freire e que o Segundo e Terceiro Pavimentos foram edificados exclusivamente por Luiz Henrique Freire e Armelinda Lucia Reich Freire, estando o Primeiro pavimento inscrito sob o nº 01.01.007.0267.001, em nome de Maria Laura Pereira Freire e o Segundo pavimento sob o nº 01.01.007.0267.002, em nome de Armelinda Lucia Reich Freire, ambos no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina-ES. OBS.: Imóvel transcrito sob o nº 2.677 do Livro 3-D do Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Santa Leopoldina-ES, tendo como proprietário Antonio Bernardino Freire, possuindo dito imóvel, à época de sua inscrição, ou seja, em data de 10 de janeiro de 1928. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.







Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36874, com os seguintes dados: CARLOS SARMENTO PEREIRA e MARCIANA RODRIGUES VITORINO, ele aposentado, titular da carteira de identidade nº 137.448 SSP-ES e do CPF nº 159.834.047-68, filho de Carolino Henrique Pereira e Maria Geni Sarmento, nascido aos 02 de fevereiro de 1947, natural de Cariacica-ES; ela do lar, titular da carteira de identidade nº 1.831.047 SSP-ES e do CPF nº 099.682.067-17, filha de Aloir Vitorino e Ilda Rodrigues Vitorino, nascida aos 10 de novembro de 1980, natural de Vitória-ES; ambos brasileiros, casados entre si sob o regime da separação legal de bens, aos 25 de novembro de 2019, endereço eletrônico: [email protected], residentes e domiciliados em Regência, Distrito de Mangarai, neste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Regência, Distrito de Mangarai, neste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 4.66,25 ha (quatro hectares, sessenta e seis ares e vinte e cinco centiares), ou seja, 46.625,00 m² (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme, Estrada Pública e terras pertencentes a José Augusto Gasparini. Dito imóvel, por ser segregado por estrada pública, divide-se em duas partes, assim definidas: PARTE 1: Área medindo 2.61,91 ha (dois hectares, sessenta e um ares e noventa e um centiares), ou seja, 26.191,00 m² (vinte e um mil, cento e noventa e um metros quadrados) com perímetro de 762,56 m (setecentos e sessenta e dois metros e cinquenta e seis centímetros), limitando-se com terras pertencentes a Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme, Estrada Pública e terras pertencentes a José Augusto Gasparini, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-P-3702 com coordenadas (S-20°12’05,121” W-40°27’42,603”); Deste, seguimos no azimute de 100°05’, com distância de 14,42 metros, confrontando neste trecho com Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme até o vértice E5Z-P-3703 com coordenadas (S-20°12’05,203” W-40°27’42,114”); Deste, seguimos no azimute de 115°18’, com distância de 31,42 metros, até o vértice E5Z-P-3704 com coordenadas (S-20°12’05,640” W-40°27’41,135”); Deste, seguimos no azimute de 115°08’, com distância de 17,15 metros, até o vértice E5Z-P-3705 com coordenadas (S-20°12’05,877” W-40°27’40,600”); Deste, seguimos no azimute de 99°43’, com distância de 20,90 metros, até o vértice E5Z-P-3706 com coordenadas (S-20°12’05,992” W-40°27’39,891”); Deste, seguimos no azimute de 83°03’, com distância de 2,47 metros, até o vértice E5Z-P-3707 com coordenadas (S-20°12’05,982” W-40°27’39,806”); Deste, seguimos no azimute de 138°20’, com distância de 5,01 metros, até o vértice E5Z-M-607 com coordenadas (S-20°12’06,104” W-40°27’39,692”); Deste, seguimos no azimute de 138°59’, com distância de 44,44 metros, até o vértice E5Z-P-3708 com coordenadas (S-20°12’07,194” W-40°27’38,687”); Deste, seguimos no azimute de 139°38’, com distância de 51,27 metros, até o vértice E5Z-P-3709 com coordenadas (S-20°12’08,465” W-40°27’37,544”); Deste, seguimos no azimute de 132°19’, com distância de 37,90 metros, até o vértice E5Z-P-3710 com coordenadas (S-20°12’09,295” W-40°27’36,578”); Deste, seguimos no azimute de 139°45’, com distância de 26,23 metros, até o vértice E5Z-P-3711 com coordenadas (S-20°12’09,946” W-40°27’35,995”); Deste, seguimos no azimute de 142°23’, com distância de 13,74 metros, até o vértice E5Z-P-3712 com coordenadas (S-20°12’10,300” W-40°27’35,706”); Deste, seguimos no azimute de 139°33’, com distância de 23,13 metros, até o vértice E5Z-M-608 com coordenadas (S-20°12’10,872” W-40°27’35,189”); Deste, seguimos no azimute de 131°45’, com distância de 5,10 metros, até o vértice E5Z-P-3713 com coordenadas (S-20°12’10,983” W-40°27’35,058”); Deste, seguimos no azimute de 223°49’, com distância de 15,90 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3716 com coordenadas (S-20°12’11,356” W-40°27’35,437”); Deste, seguimos no azimute de 220°07’, com distância de 71,18 metros, até o vértice E5Z-P-3718 com coordenadas (S-20°12’13,126” W-40°27’37,017”); Deste, seguimos no azimute de 220°27’, com distância de 47,72 metros, até o vértice E5Z-P-3719 com coordenadas (S-20°12’14,307” W-40°27’38,084”); Deste, seguimos no azimute de 230°56’, com distância de 9,41 metros, até o vértice E5Z-P-3721 com coordenadas (S-20°12’14,499” W-40°27’38,335”); Deste, seguimos no azimute de 231°39’, com distância de 8,85 metros, até o vértice E5Z-P-3722 com coordenadas (S-20°12’14,678” W-40°27’38,574”); Deste, seguimos no azimute de 332°17’, com distância de 2,50 metros, confrontando neste trecho com Jose Augusto Gasparini até o vértice E5Z-M-605 com coordenadas (S-20°12’14,606” W-40°27’38,614”); Deste, seguimos no azimute de 338°19’, com distância de 68,66 metros, até o vértice E5Z-P-3699 com coordenadas (S-20°12’12,531” W-40°27’39,488”); Deste, seguimos no azimute de 338°12’, com distância de 104,58 metros, até o vértice E5Z-P-3700 com coordenadas (S-20°12’09,373” W-40°27’40,825”); Deste, seguimos no azimute de 338°18’, com distância de 75,61 metros, até o vértice E5Z-P-3701 com coordenadas (S-20°12’07,089” W-40°27’41,788”); Deste, seguimos no azimute de 338°33’, com distância de 60,70 metros, até o vértice E5Z-M-606 com coordenadas (S-20°12’05,251” W-40°27’42,552”); Deste, seguimos no azimute de 339°51’, com distância de 4,25 metros, até o vértice E5Z-P-3702 com coordenadas (S-20°12’05,121” W-40°27’42,603”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 2,6191 hectares e 762,56 metros de perímetro”; PARTE 2: Área medindo 2.04,34 ha (dois hectares, quatro ares e trinta e quatro centiares), ou seja, 20.434,00 m² (vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro metros quadrados) com perímetro de 585,16 m (quinhentos e oitenta e cinco metros e dezesseis centímetros), limitando-se com terras pertencentes a Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme, José Augusto Gasparini e com a Estrada Pública, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-P-3714 com coordenadas (S-20°12’11,131” W-40°27’34,944”); Deste, seguimos no azimute de 134°49’, com distância de 4,78 metros, confrontando neste trecho com Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme até o vértice E5Z-M-613 com coordenadas (S-20°12’11,241” W-40°27’34,827”); Deste, seguimos no azimute de 137°12’, com distância de 81,56 metros, até o vértice E5Z-P-3690 com coordenadas (S-20°12’13,187” W-40°27’32,919”); este, seguimos no azimute de 139°31’, com distância de 21,71 metros, até o vértice E5Z-P-3691 com coordenadas (S-20°12’13,725” W-40°27’32,434”); Deste, seguimos no azimute de 147°49’, com distância de 14,98 metros, até o vértice E5Z-P-3692 com coordenadas (S-20°12’14,137” W-40°27’32,159”); Deste, seguimos no azimute de 149°53’, com distância de 33,48 metros, até o vértice E5Z-P-3693 com coordenadas (S-20°12’15,079” W-40°27’31,580”); Deste, seguimos no azimute de 151°01’, com distância de 15,33 metros, até o vértice E5Z-M-603 com coordenadas (S-20°12’15,515” W-40°27’31,324”); Deste, seguimos no azimute de 240°45’, com distância de 26,64 metros, até o vértice E5Z-P-3694 com coordenadas (S-20°12’15,938” W-40°27’32,125”); Deste, seguimos no azimute de 225°38’, com distância de 55,12 metros, até o vértice E5Z-P-3695 com coordenadas (S-20°12’17,191” W-40°27’33,483”); Deste, seguimos no azimute de 226°44’, com distância de 24,45 metros, até o vértice E5Z-M-604 com coordenadas (S-20°12’17,736” W-40°27’34,096”); Deste, seguimos no azimute de 311°13’, com distância de 55,35 metros, confrontando neste trecho com Jose Augusto Gasparini até o vértice E5Z-P-3696 com coordenadas (S-20°12’16,550” W-40°27’35,530”); Deste, seguimos no azimute de 304°31’, com distância de 35,67 metros, até o vértice E5Z-P-3697 com coordenadas (S-20°12’15,893” W-40°27’36,542”); Deste, seguimos no azimute de 304°54’, com distância de 30,34 metros, até o vértice E5Z-P-3698 com coordenadas (S-20°12’15,328” W-40°27’37,399”); Deste, seguimos no azimute de 303°14’, com distância de 25,37 metros, até o vértice E5Z-M-609 com coordenadas (S-20°12’14,876” W-40°27’38,130”); Deste, seguimos no azimute de 286°53’, com distância de 8,43 metros, até o vértice E5Z-P-3688 com coordenadas (S-20°12’14,796” W-40°27’38,408”); Deste, seguimos no azimute de 69°32’, com distância de 6,96 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3689 com coordenadas (S-20°12’14,717” W-40°27’38,183”); Deste, seguimos no azimute de 39°30’, com distância de 10,89 metros, até o vértice E5Z-P-3720 com coordenadas (S-20°12’14,444” W-40°27’37,945”); Deste, seguimos no azimute de 40°28’, com distância de 47,53 metros, até o vértice E5Z-P-3717 com coordenadas (S-20°12’13,268” W-40°27’36,882”); Deste, seguimos no azimute de 39°37’, com distância de 71,96 metros, até o vértice E5Z-P-3715 com coordenadas (S-20°12’11,466” W-40°27’35,301”); Deste, seguimos no azimute de 45°13’, com distância de 14,60 metros, até o vértice E5Z-P-3714 com coordenadas (S-20°12’11,131” W-40°27’34,944”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 2,0434 hectares e 585,16 metros de perímetro”. OBS.: IMÓVEL SEM REGISTRO ANTERIOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DESTA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA-ES. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.







Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36875, com os seguintes dados: DULCE PEREIRA, brasileira, aposentada, solteira, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidade nº 1.168.134 SPTC-ES expedida aos 29/05/1991 e do CPF nº 952.490.877-87, filha de Carolino Henrique Pereira e Maria Geni Sarmento, nascida aos 09 de abril de 1938, natural de Cariacica-ES, não possuindo endereço eletrônico, residente e domiciliada em Regência, Distrito de Mangarai, neste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Regência, Distrito de Mangarai, neste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 4.10,74 ha (quatro hectares, dez ares e setenta e quatro centiares), ou seja, 41.074,00 m² (quarenta e um mil e setenta e quatro metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes à Maria de Lourdes Pereira Klein, Estrada Pública, terras pertencentes a Valdir Ribeiro, Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme. Dito imóvel, por ser segregado por estrada pública, divide-se em duas partes, assim definidas: PARTE 1: Área medindo 0.76,30 ha (setenta e seis ares e trinta centiares), ou seja, 7.630,00 m² (sete mil, seiscentos e trinta metros quadrados) com perímetro de 399,58 m (trezentos e noventa e nove metros e cinquenta e oito centímetros), limitando-se com terras pertencentes à Maria de Lourdes Pereira Klein e Estrada Pública, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-M-616 com coordenadas (S-20°12’06,342” W-40°27’49,586”); Deste, seguimos no azimute de 164°02’, com distância de 140,00 metros, confrontando neste trecho com Maria de Lourdes Pereira Klein até o vértice E5Z-M-621 com coordenadas (S-20°12’10,720” W-40°27’48,260”); Deste, seguimos no azimute de 155°01’, com distância de 1,88 metros, até o vértice E5Z-P-3740 com coordenadas (S-20°12’10,775” W-40°27’48,233”); Deste, seguimos no azimute de 235°55’, com distância de 10,68 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3739 com coordenadas (S-20°12’10,970” W-40°27’48,537”); Deste, seguimos no azimute de 230°21’, com distância de 34,42 metros, até o vértice E5Z-P-3736 com coordenadas (S-20°12’11,684” W-40°27’49,451”); Deste, seguimos no azimute de 235°27’, com distância de 9,53 metros, até o vértice E5Z-P-3735 com coordenadas (S-20°12’11,859” W-40°27’49,721”); Deste, seguimos no azimute de 345°12’, com distância de 2,88 metros, confrontando neste trecho com Maria de Lourdes Pereira Klein até o vértice E5Z-M-620 com coordenadas (S-20°12’11,769” W-40°27’49,746”); Deste, seguimos no azimute de 340°14’, com distância de 36,40 metros, até o vértice E5Z-P-3726 com coordenadas (S-20°12’10,655” W-40°27’50,170”); Deste, seguimos no azimute de 344°06’, com distância de 69,74 metros, até o vértice E5Z-P-3725 com coordenadas (S-20°12’08,474” W-40°27’50,828”); Deste, seguimos no azimute de 344°08’, com distância de 39,76 metros, até o vértice E5Z-M-614 com coordenadas (S-20°12’07,230” W-40°27’51,202”); Deste, seguimos no azimute de 59°48’, com distância de 54,28 metros, até o vértice E5Z-M-616 com coordenadas (S-20°12’06,342” W-40°27’49,586”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 0,7630 hectares e 399,58 metros de perímetro”; PARTE 2: Área medindo 3.34,44 ha (três hectares, trinta e quatro ares e quarenta e quatro centiares), ou seja, 33.444,00 m² (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro metros quadrados) com perímetro de 1.339,43 m (mil, trezentos e trinta e nove metros e quarenta e três centímetros), limitando-se com terras pertencentes a Valdir Ribeiro, Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme, Maria de Lourdes Pereira Klein e com a Estrada Pública, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-P-3741 com coordenadas (S-20°12’10,909” W-40°27’48,205”); Deste, seguimos no azimute de 170°21’, com distância de 3,86 metros, confrontando neste trecho com Valdir Ribeiro até o vértice E5Z-M-610 com coordenadas (S-20°12’11,032” W-40°27’48,182”); Deste, seguimos no azimute de 173°44’, com distância de 22,91 metros, até o vértice E5Z-P-3748 com coordenadas (S-20°12’11,773”W-40°27’48,096”); Deste, seguimos no azimute de 173°41’, com distância de 91,11 metros, até o vértice E5Z-P-3749 com coordenadas (S-20°12’14,718” W-40°27’47,752”); Deste, seguimos no azimute de 173°50’, com distância de 23,21 metros, até o vértice E5Z-P-3750 com coordenadas (S-20°12’15,468” W-40°27’47,666”); Deste, seguimos no azimute de 178°57’, com distância de 57,21 metros, até o vértice E5Z-P-3751 com coordenadas (S-20°12’17,328” W-40°27’47,630”); Deste, seguimos no azimute de 174°55’, com distância de 29,52 metros, até o vértice E5Z-P-3752 com coordenadas (S-20°12’18,285” W-40°27’47,540”); Deste, seguimos no azimute de 173°07’, com distância de 34,89 metros, até o vértice E5Z-P-3753 com coordenadas (S-20°12’19,411” W-40°27’47,396”); Deste, seguimos no azimute de 173°07’, com distância de 28,93 metros, até o vértice E5Z-P-3754 com coordenadas (S-20°12’20,345” W-40°27’47,277”); Deste, seguimos no azimute de 174°01’, com distância de 34,75 metros, até o vértice E5Z-P-3755 com coordenadas (S-20°12’21,469” W-40°27’47,152”); Deste, seguimos no azimute de 173°37’, com distância de 44,12 metros, até o vértice E5Z-P-3756 com coordenadas (S-20°12’22,895” W-40°27’46,984”); Deste, seguimos no azimute de 173°56’, com distância de 137,03 metros, até o vértice E5Z-P-3757 com coordenadas (S-20°12’27,326” W-40°27’46,485”); Deste, seguimos no azimute de 173°52’, com distância de 33,18 metros, até o vértice E5Z-P-3758 com coordenadas (S-20°12’28,398” W-40°27’46,363”); Deste, seguimos no azimute de 173°40’, com distância de 31,40 metros, até o vértice E5Z-P-3759 com coordenadas (S-20°12’29,413” W-40°27’46,244”); Deste, seguimos no azimute de 181°54’, com distância de 34,63 metros, até o vértice E5Z-P-3760 com coordenadas (S-20°12’30,539” W-40°27’46,284”); Deste, seguimos no azimute de 183°33’, com distância de 19,51 metros, até o vértice E5Z-M-625 com coordenadas (S-20°12’31,172” W-40°27’46,325”); Deste, seguimos no azimute de 279°50’, com distância de 43,25 metros, confrontando neste trecho com Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme até o vértice E5Z-P-3761 com coordenadas (S-20°12’30,931” W-40°27’47,793”); Deste, seguimos no azimute de 277°37’, com distância de 23,39 metros, até o vértice E5Z-P-3762 com coordenadas (S-20°12’30,830” W-40°27’48,592”); Deste, seguimos no azimute de 280°32’, com distância de 11,25 metros, até o vértice E5Z-M-626 com coordenadas (S-20°12’30,763” W-40°27’48,973”); Deste, seguimos no azimute de 359°39’, com distância de 538,61 metros, confrontando neste trecho com Maria de Lourdes Pereira Klein até o vértice E5Z-M-624 com coordenadas (S-20°12’13,249” W-40°27’49,082”); Deste, seguimos no azimute de 34°59’, com distância de 38,30 metros, até o vértice E5Z-M-611 com coordenadas (S-20°12’12,121” W-40°27’49,640”); Deste, seguimos no azimute de 343°16’, com distância de 3,92 metros, até o vértice E5Z-P-3734 com coordenadas (S-20°12’11,999” W-40°27’49,679”); Deste, seguimos no azimute de 54°49, com distância de 11,13 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3737 com coordenadas (S-20°12’11,790” W-40°27’49,366”); Deste, seguimos no azimute de 49°35’, com distância de 34,02 metros, até o vértice E5Z-P-3738 com coordenadas (S-20°12’11,073” W-40°27’48,473”); Deste, seguimos no azimute de 57°03’, com distância de 9,29 metros, até o vértice E5Z-P-3741 com coordenadas (S-20°12’10,909” W-40°27’48,205”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 3,3444 hectares e 1.339,43 metros de perímetro”. OBS.: Imóvel sem registro anterior no Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Santa Leopoldina-ES. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.







Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.831, com os seguintes dados: REQUERENTE: VÍRGILIO BARTH, titular da carteira de identidade nº 1.233.710 SPTC-ES expedida aos 17/06/1992 e do CPF nº 069.046.227-17, filho de Alberto Barth e Adilina Glaesner, nascido aos 14 de novembro de 1973, natural de Santa Leopoldina-ES, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, aos 02 de fevereiro de 2004, conforme registro de nº 0083, às folhas 083 do Livro B-01 Auxiliar deste Cartório, com DELFINA STEIN BARTH, titular da carteira de identidade nº 4.357.508 SPTC-ES expedida aos 18/04/2019 e do CPF nº 112.435.137-05, filha de Arthur Stein e Hilda Pagung Stein, nascida aos 10 de maio de 1974, natural de Vitória-ES; ambos brasileiros, agricultores, não possuindo endereço eletrônico, residentes e domiciliados em Caramuru, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Caramuru, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 5.97,01 ha (cinco hectares, noventa e sete ares e um centiare), ou seja, 59.701,00 m² (cinquenta e nove mil, setecentos e um metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Verningo Schneider, Virgilio Barth, com Estrada Pública, terras pertencentes a Adriano Braum e Celiano Kosanke. OBS.: O imóvel possui registro de posse conforme escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada às folhas 90 e Verso do Livro 01, Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Santa Leopoldina/ES, registrada sob o nº 1.624 do Livro B-8 neste Cartório do Registro de Títulos e Documentos. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro e no Artigo 216-A da Lei nº 6.015/73. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 10 (dez) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, FICAM TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS PARA SE MANIFESTAREM EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE USUCAPIÃO, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.







Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.746, com os seguintes dados: REQUERENTE: ANA PAULA CRUZ EFFGEM, brasileira, solteira, não convivendo em união estável, psicóloga, titular da carteira de identidade nº 1.643.659 SPTC-ES e CPF nº 110.007.477-51, filha de Luiz Francisco Effgem e Sandra Helena Cruz, nascida aos 06 (seis) de dezembro (12) de mil novecentos e oitenta e quatro (1984) em Baixo Guandu-ES, endereço eletrônico: [email protected], residente e domiciliada na rua Ana Siqueira, nº 130, Alecrim, Vila Velha-ES, CEP 29.118-015; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado no lugar denominado Ribeirão dos Pardos, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 24.42,90 ha (vinte e quatro hectares, quarenta e dois ares e noventa centiares), ou seja, 244.290,00 m² (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa metros quadrados) com perímetro de 2.415,088 m, limitando-se com terras pertencentes à Jandira Conti Tristão, José Lahas, Ivaldo Lahas, Zenildo Lahas, Alfredo Lichtenheld, Geraldo Valger e Manoel Antônio Jardim. OBS.: O imóvel possui registro de posse de um terreno de cultura, medindo cerca de 25ha (vinte e cinco hectares), situado em Ribeirão dos Pardos, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, limitando-se com terras pertencentes a Bernardo Trancoso, Florentino Walcker, Joana Casselin, Franz Pilger e com André Lahass, que André Lahas e sua esposa Maria Lucia Bromochenkel Lahas, por compra feita a Martim Babler, adquiriram os direitos sobre, conforme escritura particular datada de 26 de junho de 1968, registrada em data de 18 de agosto de 1975 no Livro 2AA, às Folhas 205, sob o nº 575 de Ordem do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca de Santa Leopoldina-ES, pela Oficiala Cenilda Queiroz Barbosa Roriz. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.242 e 1.243 do Código Civil Brasileiro. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.







Cartório do 1º Ofício da Comarca de Santa Leopoldina/ES EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36873, com os seguintes dados: MARIA DE LOURDES PEREIRA KLEIN, brasileira, aposentada, viúva, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidade nº 249.181 SPTC-ES expedida aos 17/11/1988 e do CPF nº 416.193.317-72, filha de Carolino Henrique Pereira e Maria Geni Sarmento, nascida aos 09 de agosto de 1945, natural de Cariacica-ES, não possuindo endereço eletrônico, residente e domiciliada à Rua dos Expedicionários, 150, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES, CEP 29.106-520; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Regência, Distrito de Mangarai, neste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 4.27,22 ha (quatro hectares, vinte e sete ares e vinte e dois centiares), ou seja, 42.722,00 m² (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e dois metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Valdir Ribeiro, Dulce Pereira, Estrada Pública, terras pertencentes a Adelson Campos Ferrarini, Loreno Pedro Reginatto, Fabio Nunes e Reinaldo Pereira. Dito imóvel, por ser segregado por estrada pública, divide-se em duas partes, assim definidas: PARTE 1: Área medindo 1.55,67 ha (um hectare, cinquenta e cinco ares e sessenta e sete centiares), ou seja, 15.567,00 m² (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete metros quadrados) com perímetro de 908.71 m (novecentos e oito metros e setenta e um centímetros), limitando-se com terras pertencentes a Valdir Ribeiro, Estrada Pública, terras pertencentes à Dulce Pereira, Adelson Campos Ferrarini e Loreno Pedro Reginatto, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-M-618 com coordenadas (S-20°12’05,269” W-40°27’48,158”); Deste, seguimos no azimute de 165°47’, com distância de 31,10 metros, confrontando neste trecho com Valdir Ribeiro até o vértice E5Z-P-3724 com coordenadas (S-20°12’06,249 W-40°27’47,895”); Deste, seguimos no azimute de 165°20’, com distância de 65,05 metros, até o vértice E5Z-P-3723 com coordenadas (S-20°12’08,296” W-40°27’47,328”); Deste, seguimos no azimute de 165°27’, com distância de 58,58 metros até o vértice E5Z-M-622 com coordenadas (S -20°12’10,140” W-40°27’46,822”); Deste, seguimos no azimute de 172°45’, com distância de 1,48 metros, até o vértice E5Z-P-3746 com coordenadas (S-20°12’10,187 W -40°27’46,815”); Deste, seguimos no azimute de 250°15’, com distância de 15,81 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3744 com coordenadas (S -20°12’10,361” W -40°27’47,328”); Deste, seguimos no azimute de 245°48’, com distância de 20,53 metros, até o vértice E5Z-P-3743 com coordenadas (S-20°12’10,635” W-40°27’47,973”); Deste, seguimos no azimute de 240°15’, com distância de 8,69 metros, até o vértice E5Z-P-3740 com coordenadas (S-20°12’10,775” W-40°27’48,233”); Deste, seguimos no azimute de 335°01’, com distância de 1,88 metros, confrontando neste trecho com Dulce Pereira até o vértice E5Z-M-621 com coordenadas (S-20°12’10,720” W-40°27’48,260”); Deste, seguimos no azimute de 344°02, com distância de 140,00 metros, até o vértice E5Z-M-616 com coordenadas (S -20°12’06,342” W -40°27’49,586”); Deste, seguimos no azimute de 239°48’, com distância de 54,28 metros, até o vértice E5Z-M-614 com coordenadas (S-20°12’07,230” W-40°27’51,202”); Deste, seguimos no azimute de 164°08’, com distância de 39,76 metros, até o vértice E5Z-P-3725 com coordenadas (S-20°12’08,474” W-40°27’50,828”); Deste, seguimos no azimute de 164°06, com distância de 69,74 metros, até o vértice E5Z-P-3726 com coordenadas (S -20°12’10,655” W -40°27’50,170”); Deste, seguimos no azimute de 160°14’, com distância de 36,40 metros, até o vértice E5Z-M-620 com coordenadas (S -20°12’11,769” W-40°27’49,746”); Deste, seguimos no azimute de 165°12’, com distância de 2,88 metros, até o vértice E5Z-P-3735 com coordenadas (S-20°12’11,859” W-40°27’49,721”); Deste, seguimos no azimute de 235°04’, com distância de 15,65 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3732 com coordenadas (S-20°12’12,151” W-40°27’50,163”); Deste, seguimos no azimute de 248°21, com distância de 21,60 metros, até o vértice E5Z-P-3731 com coordenadas (S -20°12’12,410” W -40°27’50,854”); Deste, seguimos no azimute de 255°24’, com distância de 12,91 metros, até o vértice E5Z-P-3728 com coordenadas (S-20°12’12,515” W 40°27’51,285”); Deste, seguimos no azimute de 347°13’, com distância de 1,83 metros, confrontando neste trecho com Adelson Campo Ferrarini até o vértice E5Z-M-619 com coordenadas (S-20°12’12,457 W -40°27’51,298”); Deste, seguimos no azimute de 341°44’, com distância de 22,20 metros, até o vértice E5Z-P-3727 com coordenadas (S-20°12’11,772” W-40°27’51,538”); Deste, seguimos no azimute de 340°19’, com distância de 125,92 metros, até o vértice E5Z-M-612 com coordenadas (S-20°12’07,916” W-40°27’52,999”); Deste, seguimos no azimute de 59°58, com distância de 57,57 metros, confrontando neste trecho com Loreno Pedro Reginatto até o vértice E5Z-M-615 com coordenadas (S-20°12’06,979” W-40°27’51,282”); Deste, seguimos no azimute de 59°53’, com distância de 54,42 metros, até o vértice E5Z-M-617 com coordenadas (S-20°12’06,092” W-40°27’49,660”); Deste, seguimos no azimute de 59°52’, com distância de 50,42 metros, até o vértice E5Z-M-618 com coordenadas (S-20°12’05,269 W -40°27’48,158”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 1.5567 hectares e 908,71 metros de perímetro”; PARTE 2: Área medindo 2.71,55 ha (dois hectares, setenta e um ares e cinquenta e cinco centiares), ou seja, 27.155,00 m² (vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco metros quadrados) com perímetro de 1.250,89 m (mil, duzentos e cinquenta metros e oitenta e nove centímetros), limitando-se com terras pertencentes à Dulce Pereira, Danilo Sergio Fime e Ronaldo Nunes Firme, Fabio Nunes e Reinaldo Pereira e com Estrada Pública, com a seguinte descrição: “Referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro o SIRGAS2000, Elipsoide de referência GRS1980, com sistema de coordenadas Geodésicas, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice E5Z-P-3734 com coordenadas (S -20°12’11,999” W-40°27’49,679”); Deste, seguimos no azimute de 163°16’, com distância de 3,92 metros, confrontando neste trecho com Dulce Pereira até o vértice E5Z-M-611 com coordenadas (S-20°12’12,121” W-40°27’49,640”); Deste, seguimos no azimute de 154°59, com distância de 38,30 metros, até o vértice E5Z-M-624 com coordenadas (S -20°12’13,249” W -40°27’49,082”); Deste, seguimos no azimute de 179°39’, com distância de 538,61 metros, até o vértice E5Z-M-626 com coordenadas (S-20°12’30,763” W-40°27’48,973”); Deste, seguimos no azimute de 284°16’, com distância de 23,80 metros, confrontando neste trecho com Danilo Sergio Firme e Ronaldo Nunes Firme até o vértice E5Z-P-3763 com coordenadas (S -20°12’30,573” W-40°27’49,767”); Deste, seguimos no azimute de 282°09’, com distância de 21,53 metros, até o vértice E5Z-P-3764 com coordenadas (S-20°12’30,425 W -40°27’50,492”); Deste, seguimos no azimute de 279°36’, com distância de 15,29 metros, até o vértice E5Z-M-627 com coordenadas (S-20°12’30,342” W-40°27’51,012”); Deste, seguimos no azimute de 27°23’, com distância de 20,35 metros, confrontando neste trecho com Fabio Nunes até o vértice E5Z-P-3765 com coordenadas (S-20°12’29,755” W-40°27’50,689”); Deste, seguimos no azimute de 09°41’, com distância de 40,00 metros, até o vértice E5Z-P-3766 com coordenadas (S-20°12’28,473” W-40°27’50,457”); Deste, seguimos no azimute de 357°40’, com distância de 37,45 metros, até o vértice E5Z-P-3767 com coordenadas (S -20°12’27,256” W-40°27’50,510”); Deste, seguimos no azimute de 349°11’, com distância de 24,47 metros, até o vértice E5Z-M-628 com coordenadas (S-20°12’26,474” W-40°27’50,668”); Deste, seguimos no azimute de 354°50’, com distância de 15,72 metros, confrontando neste trecho com Reinaldo Pereira até o vértice E5Z-P-3768 com coordenadas (S-20°12’25,965 W -40°27’50,716”); Deste, seguimos no azimute de 344°25’, com distância de 19,24 metros, até o vértice E5Z-P-3769 com coordenadas (S-20°12’25,363” W-40°27’50,894”); Deste, seguimos no azimute de 00°04’, com distância de 17,16 metros, até o vértice E5Z-P-3770 com coordenadas (S-20°12’24,805” W-40°27’50,894”); Deste, seguimos no azimute de 05°11’, com distância de 24,82 metros, até o vértice E5Z-P-3771 com coordenadas (S-20°12’24,001 W -40°27’50,816”); Deste, seguimos no azimute de 07°25’, com distância de 13,94 metros, até o vértice E5Z-P-3772 com coordenadas (S-20°12’23,551” W-40°27’50,754”); Deste, seguimos no azimute de 356°48’, com distância de 64,77 metros, até o vértice E5Z-P-3773 com coordenadas (S -20°12’21,448” W-40°27’50,879”); Deste, seguimos no azimute de 05°02’, com distância de 66,49 metros, até o vértice E5Z-P-3774 com coordenadas (S-20°12’19,295 W -40°27’50,677”); Deste, seguimos no azimute de 07°32’, com distância de 52,28 metros, até o vértice E5Z-P-3775 com coordenadas (S-20°12’17,609” W-40°27’50,441”); Deste, seguimos no azimute de 03°39’, com distância de 48,54 metros, até o vértice E5Z-P-3776 com coordenadas (S -20°12’16,034” W-40°27’50,334”); Deste, seguimos no azimute de 04°29’, com distância de 23,58 metros, até o vértice E5Z-P-3777 com coordenadas (S-20°12’15,270 W -40°27’50,270”); Deste, seguimos no azimute de 324°33’, com distância de 32,70 metros, até o vértice E5Z-P-3778 com coordenadas (S-20°12’14,403” W-40°27’50,924”); Deste, seguimos no azimute de 322°48’, com distância de 17,03 metros, até o vértice E5Z-M-629 com coordenadas (S -20°12’13,962” W-40°27’51,278”); Deste, seguimos no azimute de 07°31’, com distância de 4,75 metros, até o vértice E5Z-P-3779 com coordenadas (S-20°12’13,809 W -40°27’51,257”); Deste, seguimos no azimute de 01°07’, com distância de 29,28 metros, até o vértice E5Z-M-623 com coordenadas (S-20°12’12,858” W-40°27’51,237”); Deste, seguimos no azimute de 346°48’, com distância de 5,40 metros, até o vértice E5Z-P-3729 com coordenadas (S -20°12’12,686” W-40°27’51,279”); Deste, seguimos no azimute de 73°00’, com distância de 13,90 metros, confrontando neste trecho com Estrada Publica até o vértice E5Z-P-3730 com coordenadas (S-20°12’12,554” W-40°27’50,821”); Deste, seguimos no azimute de 68°24’, com distância de 22,99 metros, até o vértice E5Z-P-3733 com coordenadas (S-20°12’12,279” W-40°27’50,085”); Deste, seguimos no azimute de 53°46’, com distância de 14,60 metros, até o vértice E5Z-P-3734 com coordenadas (S-20°12’11,999” W-40°27’49,679”); Início da descrição, fechando assim o perímetro do polígono descrito acima com área de 2,7155 hectares e 1.250,89 metros de perímetro”. OBS.: Imóvel sem registro anterior no Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Santa Leopoldina-ES. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extraordinário, com base no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

