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Cartórios - 31/12/20
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ADALTO DE OLIVEIRA ANJOS CPF: 658.617.607-72 C R E TRANSPORTES E SERVICOS LTDA CNPJ: 24.538.360/0001-00 MARCO VINICIO ALVES DA COSTA CPF: 053.759.076-58 VALDENICE PAULA PEREIRA GOMES CPF: 053.352.517-94 SATIRA MARGARETT LEMOS DE ANDRADE CPF: 079.809.776-02 GLEIDIANE OLIVEIRA DE ASSIS CPF: 037.385.975-90 RAQUEL JESUS NUNES CPF: 151.512.497-54 EDIMILSON AMANCIO DA SILVA CPF: 039.127.267-52 MARIA NEUZA SILVA SANTOS CPF: 915.944.306-59 LOURENCO JOSE SOUTO CPF: 007.794.657-09 ALVENIR JESUS DA ROCHA CPF: 527.349.867-87 JOEL PRUDENTE VILAR CPF: 247.242.037-49 HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17 TEREZA JERONIMO CPF: 089.745.457-05 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 04 de janeiro de 2021, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 30 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto