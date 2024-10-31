Cartórios - 31/10/2024

CARTÓRIO 2º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DO JUÍZO DE GUARAPARI COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE CANCELAMENTO DE LOTEAMENTO Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, foi protocolado nesta Serventia, a requerimento o Sr Paulo Hely Zazari Alves, inscrito no CPF sob p nº 056.918.947-06, o pedido de CANCELAMENTO do loteamento NOVA GUARAPARI-MÓDULO 7-A, localizado em Guarapari-ES, conforme Decreto Municipal nº 510/2024.

