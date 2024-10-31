Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Cartórios - 31/10/2024

Quinta-feira

Publicado em 

31 out 2024 às 01:00

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

31-10-24 - CARTORIOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 682kb
Baixar

Cartórios

CARTÓRIO 2º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DO JUÍZO DE GUARAPARI COMARCA DA CAPITAL EDITAL DE CANCELAMENTO DE LOTEAMENTO Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, foi protocolado nesta Serventia, a requerimento o Sr Paulo Hely Zazari Alves, inscrito no CPF sob p nº 056.918.947-06, o pedido de CANCELAMENTO do loteamento NOVA GUARAPARI-MÓDULO 7-A, localizado em Guarapari-ES, conforme Decreto Municipal nº 510/2024.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados