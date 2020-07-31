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Cartórios

Cartórios - 31/07/20

Cartórios

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 31/07/20

Tamanho do arquivo: 1mb
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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): CEREALISTA CRICARE LTDA - CNPJ: 07.381.938/0001-48 TOBO - CNPJ: 29.725.657/0001-06 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 541.138.146-00 MARCOS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 287.749.811-53 MARIA DAS NEVES PIAO - CPF: 989.410.037-68 EDVALDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 005.197.107-03 JANIO ALVES BATISTA - CPF: 358.857.006-30 IGREJA BETEL - CNPJ: 09.475.080/0001-06 HELBER CAMPOSTRINI - CPF: 080.929.137-14 ADENILSON MACHADO - CPF: 886.603.387-15 WALLACE FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 095.855.657-14 ANDREIA DO ROZARIO RIOS - CPF: 097.277.787-39 GUILHERME CAMPOS SALVINO - CPF: 167.447.687-60 LINDAURA RIBEIRO KRETLI - CPF: 558.583.097-04 DAUDET PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 578.071.917-91 MANOEL DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 488.980.907-49 ANGELO FAUSTINO - CPF: 409.431.197-15 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 31 de julho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 30 de julho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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