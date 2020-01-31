Cartórios - 31/01/2020
Cartórios
CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO - CPF: 031.472.117-70 Protocolo: 1135398 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1135232 JEANINNE SANTOS PIRES 12500501701 - CNPJ: 34.256.443/0001-60 Protocolo: 1135211 JESSICA GONCALVES VENTURINI - CPF: 139.644.207-35 Protocolo: 1135261 JHONNY MAXIMIANO DE SOUZA 1197 - CNPJ: 29.718.649/0001-24 Protocolo: 1135371 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1135235, 1135273 LUZIA MACIEL SPADETO - CPF: 742.786.067-53 Protocolos: 1135385, 1135386, 1135387, 1135388, 1135389, 1135390, 1135391, 1135392 SILVIO BORGES - CPF: 129.017.517-92 Protocolo: 1135405 THIAGO CALDEIRA NICOLINI - CPF: 160.071.257-69 Protocolo: 1135406 VANDERLEY CARVALHO CESARIO - CPF: 081.832.197-05 Protocolo: 1135333 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 31 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 29 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ANDRE MIRANDA BOA MORTE 1 CNPJ: 34.453.079/0001-28
FRANCYS WANDER DE OLIVEIRA RAM 1 CNPJ: 32.666.277/0001-44
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0001-08
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 2 CNPJ: 08.335.930/0004-50
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã