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Cartórios - 30/12/2021

Quinta-feira

Publicado em 

30 dez 2021 às 01:00

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-12-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a LEONARDO BARROSO TRAMONTANA e sua mulher IVONETE VIANA BATISTA BARROSO TRAMONTINA (POSSE), a pretensão do requerente: MARCELO TOOP URUGUAY de ver declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTE: MARCELO TOOP URUGUAY, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em Duque de Caxias – RJ, aos 10 de maio de 1972, filho de Ricardo Hugo Uruguay e Norma Toop Uruguay, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02083169429, expedida aos 22/01/2018 pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.947.277-21, declara não possuir endereço eletrônico, declara ainda não conviver em união estável, residente e domiciliado na Rua Principal, s/n, Patrimônio da Penha, na cidade de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 27.300,00M² - (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 698,76M, CONFRONTANDO COM MARCELO TOOP URUGUAY; LINDA TOOP; TIAGO ALEXANDRE PONGILUPPI DE SOUZA E MATEUS PEREIRA BRAGA. SITUADA NO LOCAL DENOMINADO PATRIMÔNIO DA PENHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, SEM NENHUM CADASTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: LEONARDO BARROSO TRAMONTANA e sua mulher IVONETE VIANA BATISTA BARROSO TRAMONTANA; CONFRONTANTES: LINDA TOOP; TIAGO ALEXANDRE PONGILUPPI DE SOUZA E MATEUS PEREIRA BRAGA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.238 do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 15 anos e 8 meses. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados a se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.958. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE), a pretensão do requerente: EVALDO RABELO DE PAULA e sua mulher MARCIA LOBATO DE PAULA de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: EVALDO RABELO DE PAULA, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº 1.481.518 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.285.057-77, nascido em 02-10-1978, filho de Antonio Valim Rabelo e Maria de Paula Rabelo e, MARCIA LOBATO DE PAULA, brasileira, lavradora, portadora da cédula de identidade nº 3.653.331 - SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.916.137-24, filha de Sebastião Lobato e Maria Terezinha de Souza Lobato, casados entre si em data de 05-7-1997, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Fazenda Santa Bárbara, zona rural do município de Ibitirama/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 58.197,00M² - (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.137,58M, CONFRONTANDO COM FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 7.101.380-6. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE); CONFRONTANTES FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do Artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 24 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.954. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a TERCEIROS INTERESSADOS, a pretensão do requerente: PLÍNIO CASTRO FERAZ e sua mulher LÚCIA MARIA PIROVANI CASTRO de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: PLÍNIO CASTRO FERAZ, brasileiro, empresário, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 004966043864 - DETRAN/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 656.848.427-04, nascido em 3-5-1960, filho de Adelair de Castro Ferraz e Clerecir Castro Junqueira e, LÚCIA MARIA PIROVANI CASTRO, brasileira, professora, portadora da CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro 00521786618 - DETRAN/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 821.954.557-72, nascida em 12-9-1964, filha de Josepe Pirovani e Laurita Furtado Pirovani, casados entre si em data de 21-9-1985, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Praça da Matriz, Centro, Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UM IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA BENTO GOMES DE AGUIAR, N 358, BAIRRO SÃO MIGUEL, GUAÇUÍ/ES, CONSTANTE DE 03 (TRÊS) PAVIMENTOS, EDIFICADO EM UMA ÁREA DE TERRAS MEDINDO 815,01M² - (OITCENTOS E QINZE METROS E UM DECÍMETRO QUADRADOS, PERÍMETRO DE 140,53,00M, CONFRONTANDO COM JOSÉ FERRAZ SOBRINHO, DELAÍDES DE FÁTIMA VIMERCATI E MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, SITUADO NA RUA BENTO GOMES DE AGUIAR, Nº 358, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍES. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: PROPIRETÁRIA TABULAR: INEXISTENTE, O IMÓVEL NÃO ENCONTRA REGISTRADO NA SERVENTIA; TERCEIROS INTERESSADOS; CONFRONTANTES: JOSÉ FERRAZ SOBRINHO, DELAÍDES DE FÁTIMA VIMERCATI E MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 15 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 28,014. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto ao posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES (PROPRIETÁRIOS), a pretensão do requerente: UÉLITON MARETINS SOARES e sua mulher LUANDA SANTA MOREIRA SOARES de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: UÉLITON MARETINS SOARES, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº MG-19.508.4511.851.547 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.071.647-13, nascido em 30-8-1984, filho de José Duedi Soares e Célia Martins Soares e, LUANDA SANTA MOREIRA SOARES, brasileira, lavradora, portadora da carteira de trabalho nº 35375 – série 00028 – MTPS/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 136.945.587-99, filha de Paulo José Moreira e Vera Lúcia Santana Moreira, casados entre si em data de 28-7-2007, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Córrego da Floresta, zona rural do município de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 37.878,00M² - (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.027,63M, CONFRONTANDO COM SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; MANOEL LEVI GONÇALKVES DE SOUZA; ANA LÚCIA DOS SANTOS; LUCI SANTOS SOARES SILVA; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; FLORI DUEDI SOARES E CECÍLIA LOPES SOARES, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 8.058.686-4. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES; CONFRONTANTES: SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; MANOEL LEVI GONÇALKVES DE SOUZA; ANA LÚCIA DOS SANTOS; LUCI SANTOS SOARES SILVA; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; FLORI DUEDI SOARES E CECÍLIA LOPES SOARES. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 10 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.957. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto ao posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

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