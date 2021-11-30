Cartórios - 30/11/2021

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30-11-21 - CARTORIOS.pdf
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE INTIMAÇÃO WALDEMAR FALLER, tabelião de protestos do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não terem sido encontrados as pessoas de; • MARCELINO LAMPIER – CPF: 856927867-53 • BENILDA HOLZ DE CASTRO ME – CNPJ: 03.554.733/0001-66 • TATIANE LICERIO FARDIN WELFF – CBPJ: 30.730.616/0001-89 • JURANDIR MIRANDA – CPF: 981.207.607-78 • GILBERTO SCHWAMBACH SOUZA –CPF: 827.009.667-91 • LEONARDO MENNA BARRETO LARANJA GONÇALVES ME – CNPJ: 01-296.940/0001-32 • ANDRE DELEPOSTE KEFLER – CPF: 103.741.897-22 • DEAN CAMERON ORTON –CPF:058.452.157-06 • DERLI KUSTER – CPF: 031.509.107-06 • FABIO BORLOTH VIEIRA – CPF: 091.593.157-50 • MIRALVA SILVA MATTOS – 988.976.167-054 • MARCOS ADRIANO RAMOS – CPF: 015.420.767-57 • SANDRO CEZAR SILVA – CPF: 034.947.867-80 • IDALINA DO CARMO BOTELHO – CPF:015.423.247-50 • ADILSON SEBASTIAO ZAHN – CPF:094.993.747.95 • COMERCIAL ESPIRITO SANTO ICTL LTDA – CNPJ: 09.019.240/0001-02 • KIEFER E SAIBEL LTDA ME – CNPJ: 03.319.446/0001-71 • IZAIAS FERREIRA DIAS – CPF: 084.678.927-22 • A E R COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 13.050.599/0002-09 • EDMAR DO AMORIM JUVANHOL ME – CNPJ: 28.524.734/0001-99 • SARAAA MRQUES DOS SANTOS – CPF: 117.058.407-10 • ANTONIO CARLOS TEIXEIRA – CPF: 069.763.847-23 • IZAIAS D D TOZETTI ME – CNPJ: 03.581.087/0001-26 • DIEIMIELE B DA SILVA ME – CNPJ: 28.971.991/0001-10 • RONDONITO MEDEIROS FRANCO – CPF: 123.156.597-79 • BERMOND GRECCO LTDA ME – CNPJ: 10.849.185/0001-10 • ZANOTELLI BERBETI LTDA – CNPJ: 01.302.052/0001-85 • GRANFRUTI TRANSPORTES LTDA ME – CNPJ: 15.175.403/0001-49 • GENILDA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA – CPF: 109.374.837-02 • HERDMARIA DULCE CAVALINE MARTINS – CPF: 027.599.687-58 • G H GOVERNANCA E CONSULT EDUCAC E EMPRESA – CNPJ: 22.893.157/0001-26 • MARIA DE LOURDES RAMOS ROSSI – CPF: 068.827.137-58 • MARIA MARTHA ENDLISH – CPF: 761.925.557-53 • FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA – CPF: 118.440.747-90 • ESPOLIO DE ODILON PEREIRA – CPF: 190.209.457-34 • RONALDO LOUZADA BERNARDO – CPF: 225.086.197-87 • RUBENS ROBERTO REINELL - CPF: 043.740.437-48 • LMG TRANSPORTES 4386760 – CNPJ: 39.791.088/0001-42 • SIMON SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI EPP – CNPJ: 04.242.946/0001-15 • JACIMAR DE CASTILHO DOS SANTOS – CPF: 448.700.437-34 • ALG RESTAURANTE EIRELI EPP – CNPJ: 10.970.792/0001-80 • DISTRITUIDORA DE AGUA SÃO PEDRO – CNPJ: 13.083.863/0001-11 • S B SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ: 11.900.648/0001-30 • MB FOOD SERVICE LTDA ME – CNPJ: 25.116.417/0001-45 • EDUARDO ADOLPHO VELTEN – CPF: 251.892.557-00 • EDSON VALFRE TESSAROLO – CNPJ: 244.106.597-15 • C S STEIN LTDA ME – CNPJ: 02.648.709/0002-04 • FRANCISCO CARLOS ALVES – CPF: 850.525.667-00 • TIAGO DE SOUZA FRRANCELINO ME – CNPJ: 07.358.498/0001-08 • ALZIRA ESTRAZILDA TONOLI – CPF: 862.344.807-30 • MARCELINO LAMPIER – CPF: 856.927.867-53 • SUZANY MEDEIROS LEITE – CPF: 084.549.847-98 • NUNES MERCANTIAL LTDA ME – CNPJ: 30.093.944/0001-11 • TONIATO UTILITARIA DE MANUTENCAO EIRELI M – CNPJ: 26.981.962/0001.62 • EDILEUZA KEMPIM DISCHER – CPF: 115.325.967-23 • JOSE NELI ROSA – CPF: 038.49.219-90 • LUIZ KLEBER AS SILVA BRANDAO ME – CNPJ: 11.967.614/0001-63 , INTIMO-Os para comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 29 (Vinte e nove) de Novembro do ano de 2.021. Eu, Dulcineia Regina Faller Hofmam, tabelião de Protestos, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcinéia Regina Faller Foffmam - Tabelião de Protestos -