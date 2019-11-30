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Cartórios - 30/11/19

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Redação de A Gazeta

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Publicado em 

30 nov 2019 às 00:01

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 00:01

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Cartórios - 30/11/19

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CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MATHEUS LOPES GONCALVES - CPF: 154.084.487-03 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 02 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 29 de novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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