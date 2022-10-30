Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Cartórios - 30/10/2022

Domingo

Publicado em 

30 out 2022 às 01:00

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-10-22 - CARTORIOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 134kb
Baixar

Cartórios

COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. CARLOS SOUZA DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 579.280.707-82, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 3.065 do Lº 02, denominado Fazenda Córrego da Praia, cadastrada no INCRA sob o nº 326.038.001.066-9, neste Município de Conceição da Barra-ES, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa ‘figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS (prazo prorrogado nos termos do Provimento nº 94/2022 e Provimento nº 129/2022, do CNJ), contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 29 de Outubro de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, Conceição da Barra/ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados