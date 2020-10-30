Cartórios - 30/10/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS) DE PEDRO CANÁRIO-ES César Antônio Pinto Ataíde - Oficial de Registro Oficial de Registro EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (Usucapião Extrajudicial  artigo 16, §1º do Provimento n. 65, 14 de dezembro de 2017) CÉSAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE, brasileiro, filho de Júlio César de Ataíde e Maria Elísia de Araújo Pinto Ataíde, oficial de registro, titular concursado, delegação outorgada pelos Atos n. 152/2019 e 597/2019  de 10/12/2019, Ed. 6060, GBPTJ-ES, do CARTÓRIO 1º OFÍCIO (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS) DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO-ES, serventia extrajudicial, não oficializada, inscrito no CNPJ n. 36.339.065.0001-03, cadastrada no CNJ sob o CNS n. 02.289-7, e perante o INSS no CEI n. 80.002.55036/05, com endereço profissional, em Cartório, situado à Avenida Antônio Guedes Alcoforado, n. 314, centro - CEP 29.970-000 - Pedro Canário - ES, Telefone (27) 3764-2288, e-mail: [email protected]. Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia os autos 004/2019 sob protocolo nº 7668 (talão n. 7819), prenotado em 18/12/2020, o requerimento pelo qual, o REQUERENTE(Art. n. 16, §1º, I, do Prov. n. 65):CIRILO DADALTO LOPES, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação, n. 05075531837 e CPF: 122.465.057-39, residente e domiciliado à Rua Arthur Guedes Alcoforado, n. 299, Esplanada - Pedro Canário/ES, CEP: 29970-000, telefone para contato (27) 99825-8511, endereço eletrônico: [email protected]., solicitaram o reconhecimento de direito e declaração de propriedade, através da usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, do imóvel urbano com a seguinte descrição, limites e confrontações: deIMÓVEL OBJETO DA USUCAPIÃO(Art. n. 16, §1º, II, do Prov. n. 65) -UMA ÁREA DE TERRENO URBANO - LOTE n. 0072, da QUADRA 0010, medindo 360.00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situada na RUA PEDRO CANÁRIO RIBEIRO esquina com a RUA DO SOCORRO, S/N., BAIRRO ESPLANADA, Município de PEDRO CANÁRIO-ES. Com as dimensões e confrontações seguintes: MEMORIAL DESCRITIVO - lmóvel: LOTE URBANO - PROPRIETARIO: CIRILO DADALTO LOPES - Endereço: Rua Pedro Canário Ribeiro, s/n.o, Bairro Esplanada, Pedro Canário - ES - Área: 360,00 m'- Perímetro: 84,00 m - Confrontações: NORTE: Rua Pedro Canário Ribeiro, SUL: Carlos Péricles Amorim Costa; LESTE: Carlos Péricles Amorim Costa; e Oeste: Rua do Socorro; DESCRIÇÃO - Trata-se de um lote de terreno urbano, plano, iniciando a compreensão das dimensões, inicia-se do vértice P-01 confrontando com a RUA PEDRO CANARIO, ESPLANADA, PEDRO CANARIO - ES, deste segue a distância de 12,OOm, até o vértice P-02 agora confrontando-se com CARLOS PERICLES AMORIM COSTA, deste segue a distância de 30,00m, até o vértice P-03 agora confrontando com CARLOS PERICLES AMORIM COSTA, deste segue a distância de 12,00m, até o vértice P-04 agora confrontando com RUA DO SOCORRO, ESPLANADA, PEDRO CANARIO - ES, deste segue a distância de 30,00m, até o vértice P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Pedro Canário, 10 de setembro de 2019. (as.) (rubrica ilegível) - Resp. Técnico: PAULO GEOVANY PIRES BRITO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 045107lD - ART 08201 90071 154. Devidamente cadastrado na Fazenda Municipal  Inscrição Municipal n.01010100072001. Devidamente cadastrado na Fazenda Municipal  Inscrição Municipal n.01010100072001.Área maior a ser destacado o imóvel acima descrito e caracterizado assegurado pela matrícula n.2.542, ficha 01 do livro 2 de ordem do Cartório do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis) da Comarca de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, de propriedade, PROPRIETÁRIO TABULAR (Art. n. 16, §1º, III, do Prov. n. 65) - de SR. Sr. LEODÔNIO COSTA FERREIRA, brasileira, natural de Umburatiba-MG, nascido em 04 de março de 1942, filho de Fidelcino Ferreira do Nascimento e Vitorina Costa Faria, agricultor, maior e capaz, , portador da CI.RG n. 672502-SSP-MG, dados colhidos da CNH n. 025.688.948-41-DETRAN-BA, e CPF n. 069.041.816-72, casado sob o regime da comunhão de bens (CC. Termo 3965, folhas 147, livro B-13 do RCPN da Comarca de Nanuque-MG), com a Sra. CLEUZA DE BRITO FERRERIA, brasileira, natural de Itambé-BA, filha de Neuton Brito de Sena e Maria Lourdes Farias de Brito, portadora da carteira de identidade RG n. 16188005 31-SSP-BA, e inscrita no CPF sob o n. 834.003.386-72, residentes e domiciliados à Rua Águas Claras, n. 285, Bairro Bela Vista, Município de Teixeira de Freitas-BA  CEP 45.990-280, contatos: (73) 99986-6652 e e-mail: [email protected]ário tabular devidamente notificado com anuência expressa na presença do Oficial de Registro, em diligência.MODALIDADE DA USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE (Art. n. 16, §1º, IV, do Prov. n. 65) - A modalidade requerida da declaração da usucapião extrajudicial é de modalidade ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.242, da Lei n. 10.406 de 2002 (Código Civil), onde alega ter a posse mansa, pacífica e ininterrupta como se proprietário fosse,com ânimo de dono por 12 (doze) anos em relação a esta gleba de 360,00 metros quadrados, aproveitando assim a posse de seus antecessores, nos termos do artigo 1243, da Lei n. 10.406 de 2002 (Código Civil), ultrapassando os 10 (dez) anos exigidos em lei. ADVERTÊNCIA (Art. n. 16, §1º, V, do Prov. n. 65) -Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, e declarada a propriedade, com o competente registro conforme determina a Lei. Município e Comarca de Pedro Canário-ES, 29 de outubro de 2020. __________________________________ CÉSAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE Oficial de Registro