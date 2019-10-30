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Cartórios

Cartórios - 30/10/19

Cartórios

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 00:00

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

30 out 2019 às 00:00

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Cartórios - 30/10/19

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Cartórios - 30/10/19

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. HELIVELTO DA COSTA OLIVEIRA - CPF nº 351.589.838-79 e JOSIANE TEIXEIRA DA COSTA - CPF nº 121.903.377-47, proprietários do imóvel situado na Rua D. Pedro II, Apartamento 504, Torre 02, do Condomínio Residencial Parque Esquadra, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855553754522, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 28/10/2016  Matricula do Imóvel nº 92248, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 30 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 30 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 29 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1120180 NELSON CANDIDO SERAFIM 02 - CPF: 403.951.547-15 Protocolos: 1120185, 1120186 SUPORT SERVICOS EM GESTAO DE PORTARIA LT - CNPJ: 29.264.689/0001-43 Protocolo: 1120151 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 31 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 29 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

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