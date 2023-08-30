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Cartórios - 30/08/2023

Quarta-feira

Publicado em 

30 ago 2023 às 01:00

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-08- 23 - CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

 CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n°19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por JECYLDA CECILIA REIS ABREU CRISTOFORI, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação n°. 06256976266-DETRAN-ES emitida aos 22/04/2019 e inscrita no CPF/MF sob o n° 149.379.767-02, nascida em Bom Jesus do Itabapoana-RJ, aos 28 de janeiro de 1996, filha de Antonio Francisco Cristofori e Terezinha Reis Abreu Cristofori, endereço eletrônico [email protected], residente e domiciliada na Praça Coronel Alfredo Lobo, n° 218, Centro, São José do Calçado, na cidade de São José do Calçado-ES, CEP: 29.470-000, referente a Lote de n°1 da Quadra "Única", Área de terreno: 212,98 m2, confrontação no sentido da frente para o fundo: frente com a Rua Projetada "A", lado esquerdo com a Rua Projetada "B", lado direito com Marlony Jovêncio Aguiar, fundo com Érica Pereira da Silva, medida linear de testada 20,00 metros: Começando pelo lado esquerdo, na confrontação com a Rua Projetada "B", uma linha com 8,91 metros. Pelo fundo, na confrontaçâo com Erica Pereira da Silva, uma linha com 19,59 metros. Pelo lado direito, na confrontação com Marlony Jovêncio Aguiar, uma linha com 12,98 metros. Pela frente, na confrontação com a Rua Projetada"A", uma linha com 20,00 metros que encontra o ponto de partida na confrontação com a Rua Projetada "B". As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 28 de agosto de 2023. O referido é verdade e dá fé. Frederico Harley Fonseca Hewitt- Oficial do Registro de Imóveis Substituto.

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