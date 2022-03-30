Cartórios - 30/03/2022

Arquivos & Anexos
30-03-22 - CARTORIOS.pdf
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Faz saber na forma da lei que foram entregues para proposto títulos de responsabilidade das pessoas relacionadas abaixo: SHEILA FERREIRA DE JESUS - 109.347.877-27 SOLINEIA REGINA ZAHN SCHULZ - 137.567.397-16 RODRIGO SANZ MARTINS - 099.048.107-70 ALAOR DE QUEIROZ ARAUJO NETO - 110.410.337-02 ITABISA EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.400.241/0001-93 EB COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -03.689.260/0001-04 SIMONI CAMILO DA SILVA- 127.642.827-88 VANDELINO SCHROEDER - 104.441.087-69 RODRIGO SANZ MARTINS- 099.048.107-70 DENISE POLTRONIERI TRES - 867.372.367-15 MARCOS ANTONIO CHRIST - 015.420.737-31 MARCOS ANTONIO CHRIST - 015.420.737-31 EDSON LUIZ BARBOSA - 079.739.147-90 GILCIMAR JOSE SCEFFER - 172.225.817-90 JOSE ANTONIO VIEIRA- 207.114.256-04 RODRIGO SANZ MARTINS - 099.048.107-70 ROSEMERE SCHULZ - 903.797.727-87 EMERSON DE OLIVEIRA - 16.897.844/0001-17 MARCOS VINICIUS CABRAL ME - 30.518.354/0001-93 EVERALDO GAIOTTI GUIMARAES - 144.640.607-57 ULYSSES DA COSTA PAIVA NETO - 696.483.367-68 ZULEICA WANDEKOKEM REIS - 089.365.117-69 PEDRO JOSE CORRADI -035.938.277-00 LIDIANE DE OLIVEIRA CUNHA ME -05.518.970/0001-05 ALEXANDRE LUIS GONCALVES - 075.855.086-38 ROSIMARA RODRIGUES DA CRUZ - 031.945.787-74 ANALIA LINHAUS JANUTH - 21.423.474/0001-16 MARIA NOEMI ALVES - 081.848.807-74 ACK LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - 26.335.210/0002-05 KEILA RANGEL DA SILVA -098.056.066-78 MARIA GAMA - 991.281.447-91 ALBERTO VIEIRA CASTRO - 948.968.527-53 EDGARD GOMES DE OLIVEIRA - 987.455.307-34 FLORENTINA GOERl 793.662.797-91 EDGARD GOMES DE OLIVEIRA 987.455.307-34 MARCELO PATROCINIO 008.114.227-71 ALBERTO VIEIRA CASTRO 948.968.527-53 JOSE PAULO CORREA 214.407.437-20 THIAGO MOZER SIMOES 101.705.247-60 LUCIA MARIA STEIN THOMES 016.921.327-76 SELMA APARECIDA ALVES 110.576.247-56 LEILIANE ROCHA MATIS 036.490.385-60 LEONIDAS MORI BRITO 095.903.427-79 SILVADO STEIN 022.552.587-90 ZAUMIR RODRIGUES 087.964.137-19 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-30 REGIANO BASILIO NUNES 142.487.317-70 ERIVALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA 046.027.717-00 ITAMAR FRANCISCO TSCHAEN 784.480.267-72 LEONIDAS MORI BRITO 095.903.427-79 ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS 416.638.707-30 JORDAN DE ALMEIDA DAMAS 081.908.227-99 JOSE RONALDO MARTINS 108.026.007-27 EDISON ROSA DA SILVA 098.017.427-98 EUSOLINA ELIAS DE OLIVEIRA 914.333.127-00 EMERSON DE OLIVEIRA 16.897.844/0001-17 MARCIANO MARQUES 104.463.697-13 MARCOS KLIPPEL LOTERIO DA PENHA 118.778.367-61 VALDEMIR SOUZA PEREIRA 004.102.117-70 VALDEMIR SOUZA PEREIRA 004.102.117-70 FIRACY COM DE UTILIDADES DO LAR LTDA R. B. UTILIDADES LTDA VALDEIR CASAGRANDE RODRIGUES FREDERICO VALOIS DE ASSIS JULIENE RIBEIRO BISSACO ROSILENE CASOTTI DE OLIVEIRA 10449951731 THAISE AGLAY FERNANDES ANTONIO LUIZ TSCHAEN 11551464764 BOM PRECO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME MATEUS PEDRO DA CONCEICAO PACIUIELA TURISMO LTDA DEVESON BUENO DIAS DIEGO MAYER RIOS RANGEL GLAUBER COTA FIALHO ALEXANDRE LUIS GONCALVES A.C. VIEIRA - EDITORA RIO DE LUZ ME A.S.DA SILVA ANDRADE ME ABRANTES LOGÍSTICA TRANSPORTE E LOCACOES ADUO ENDRINGER ADILIO EMALO ALDERLEIA IGNACIO DA SILVA ALEX SANDRO DA SILVA ANDRADE ANDERSON PEREIRA FREDERICH ANDERSON PEREIRA FREOERICH ME ANDERSON VILASTICO FERREIRA ANGELICA BRAUN BRAGA ARCOS M. RAPOSO IND.. COM. IMP. E EXP. LTDA. BEATRIZ LYRA DOS SANTOS C.B. SCHNEIDER - ME CLARINDO SPOLADORI MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS (390) DALVA PRATES NOGUEIRA DANIEL SA DA SILVA ELCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA ELDER DE OLIVEIRA EMERSON KLIPPEL ESPOLIO DE EVANDRO LUIZ BARBOSA ESPOLIO DE JOAQUIM TESCH ESPOLIO DE ROBSON ANTONIO TESCH ESPORTE CLUBE PEROBAS EVERALDO SAMUEL SCHNEIDER F & E AUTO CENTER PEIZINI LTDA FIBRIA CELULOSE SIA FILOMENA LINHARES FRANCISCO ANTONIO DE LIMA FRANCISCO CARLOS ALVES GENILDO ZORZAL GEOVANI EFFGEN - ME HELIO BRAS CARDOSO ITAMAR RUPF J. A. KIEFER EIRELI - ME J.J.A.DA COSTA FILHO ME JARBAS ROCHA JOSE CARLOS ZOFtZAL JOSE FERNANDO ROMANO JOSE LUIZ DE SOUZA JOSE PEDRO DA SILVA JOYCE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME LAURITA SCHWANZ DITTRICH LAURO SILVA BARBOSA MANOEL FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA ME MARCIO TONOLI MARIA LOURENCO BISPO MARIANA LITTIG FRANCISCO NIARLEI TERESINHA SCHAUREN ORLANOIN MARTHA ROSANI FALLER SALLES NELSON KEMPIM NILDO JOSE GRECCO PATRICIA MADALENA PEIXOTO PAULO CESAR TONOLI PEQUENOS BAR E PETISCARIA EIRELI ME RAFAEL PEREIRA TONON SANDRA MARA KUHN SELEIRO HAMBURGUERIA LTDA SIDNEY MATIAS MENEZES TEREZINHA DE JESUS COSTA VAAL VITORIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA LTDA EPP VALDECIR FRANCISCO DE ANDRADE VALTER MORATT1 VANDERLE1 RIBEIRO DA SILVA VIVENDAS DO IMPERADOR MOVEIS LTDA ADALTON LORENZONI ADEMAR KALKE ADEMILDO NALESSO ADEMILDO VASCONCELOS ADIMINO BERNARDO NEPOMUCENO ADINEIA MARIA KUNCH RAINHA AECIO ROBERTO HAND ALAN CONTI ALCENI DA PENHA KAUFFMAM ALCIDES ALVARO DO NASCIMENTO ALESSANDRO BENDINELLI PEREIRA ALEX CANUDO ALEX SALOMAO DASILIO ALINE KOHLER WALTER HEHR ALTIERI RODRIGUES ARGOLO ANA CLAUDIA APARECIDA KLEIN SOUZA ANA JULIA RIBEIRO MARINS HAEJE ANA PAULA CANDIDO ANANIAS MUNGO ANDERSON LUIZ SANTA CLARA ANDERSON SCHWANZ ANDRELINO STREY ANGELICA MARIA STEIN CHRIST ANGELINA KEMPIM BACTK ANTONIO ALVES ANTONIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS NIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS ARCUO NEITZKE ARISTOTELINA HENRIOUES COELHO COAN ARLINDO RIBET BEATRIZ KRUGER OLIVEIRA BENEDITO MARCOLANO DA VITORIA BRUNO BORNACKI SALIM MURTA CAMARGO FELES GUEDES CARLOS ANTONIO CORREIA DA SILVA CARLOS CESAR ZANCHI CARLOS HENRIQUE DE LIMA FREITAS CEL1 MARIA WOGMOCHER CIRLENE ESPINDULA NEITZKE CLAUDIA THOMAS KLIPPEL CLAUDINE1A GUIMAFtAES DE FARIA CLAUDIO ANTONIO DA SILVEIRA ALVES CLAUDIO ANTONIO SOARES ALVES CLAUDIOMIRO DOS REIS CLEIDIMAR DOS SANTOS MAJESKI CLENILZA MARIA RIBEIRO PEREIRA CLEUSA ALVES DE OLIVEIRA CRISTIANA LANCE CRISTIELE APARECIDA LUCIO DALVINO SCHM1DT DAMIAO MACHADO DANILO SA DA SILVA DAVID PLASTER DAYSI KOEHLER BEHNING DEBOFtA APRECIDA VIVENTE VELTEN DEBORA PEREIRA VOLKERS UHLEMAN DELMIRO DEL PUPPO DEMETRIO MAESTRI JUNIOR DERLY RIBEIRO MAR1Z DE ARAUJO DILMA MARIA HERBST DIRCEU MONTEIRO DE MORAES DIVINO DE SOUZA FERNANDES DJALMA ESPINDULA DORIO NASCIMENTO EB COMERCIO DE AUMENTOS E SER VICOS LTDA EDGARD GOMES DE OLIVEIRA EDILANDIO PEREIRA GONCALVES EDILEUSA SCHWANZ EDINEI BALBINO DE SOUZA EDISON ROSA DA SILV EDIVALDO ALFREDO MEYER EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA EDSON JAIME POLUCK ELIANDERSON BERNARDES FRANCA ELIELSON PEREIRA ELIENE DA SILVA CARNEIRO ELIO SEBASTIAO KILL ELISABETH DE OLIVEIRA ELOISA ELENA RODRIGUES BRIOSCHI ELZIRA OST EVALDO NUNES CASSOTTO EVERSON FRANCISCO UHL FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS FABIO UHL FERNANDA SILVA DE BIASE GUIMARAES FLAVIA NICEIA BARCELOS FLORIZIA MARIA PEREIRA GABRYELLA ABRANTES FERREIRA GEANDRO BONIOLO PEREIRA GILCELIA ADAMI MARIANO GILMAR PORFIRO GILSON NEI JOSE BERNARDES HUDISSEIA MARIA SANTA CLARA IDALINA DO CARMO BOTELHO IDILENE MODOLO IGOR CORSINI CANAL IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ILASI DO NASCIMENTO SILVA ILSON BOLDT ILZA DE FATIMA VENANCIO DA SILVA INGRIDY MARTINS KEMPIN COSTA IRANI MARIA DE SOUZA SOARES ISA MARIA XAVIER CHAGAS DE LIMA ITAMAR FRANCISCO TSCHAEN ITAMAR LAMPIER IVAN DE AGUILAR VIEIRA IVANETE LUCHT IVANIRA BORGHARDT ALVES JACIANE KUHN JAILSON MEIRELES MORAES DA LUZ JOAO ALFREDO STEIN JOAO CARLOS RANGEL NASCIMENTO JOAO LINHARES AYRES JOAO PAULO PEREIRA JOCELIO JOSE ALVARENGA JOHANN LASER JONAS CARNEIRO DIAS JONAS D ARC VIL VOCK JOSE ANTONIO VIEIRA JOSE CARLOS AGUIAR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JOSE CARLOS GONCALVES GRACIANO JOSE DO CARMO MARTINS JOSE GILBERTO KROHLING JOSE PAULO CORREA JOSSIEL PLASTER JOVERCINO MOURA JOVERCINO MOURA JULIANA MERSCHER KE1LA RANGEL DA SILVA LAERCIO TEODORO VELTEN LAURITA ALVES PEREIRA LEILIANE ROCHA MAT1S LENI L1TTIG LEONARDO HUVER DE JESUS LEONESIO VELTEN LEONIDAS MORI BRITO LIDIANE DE OLIVEIRA CUNHA ME LIGIA JUSTO NETO SILVA LUCAS BUNGENSTAB LUCIMAR PAGOTO DOS SANTOS LUCINEA SCHNE1DER TOMAZ RICCI LUIZ ALFREDO PRETTI LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA LUIZ DELPUPPO LUZIA KLEIN MANOEL DANIEL PEREIRA MARCELINO DE AMORIM MACHADO MARCELINO LAMPIER MARCELO HEHR MARCELO RODRIGUES DA CRUZ MARCIANO MARQUES MARCIO BUSS MARCOS CABRAL ROCHA MARCOS KLIPPEL LOTERIO DA PENHA MARCOS PAULO DE OLIVEIRA NETTO MARCOS ROBERTO KLEIN MARCOS VIANA MORAES JUNIOR MARIA APARECIDA CAPELINI LUTZKE MARIA ZENILDA SOARES SOBREIRA MARTIM GUTLER NETO MATHEUS DE SOUZA BARROS MAXIMILIANO EFFGEN NATALIA ALVINA LAMPIER NELSON KEMPIN NILSON TEODORO DOS PASSOS ODILON PEREIRA 01 S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL OSMAR GOESE OZIEL BUGER PATRICIO SILVA CARDOSO PAULINHO REINHOLZ PAULO DE CASTRO FILHO PAULO DITTRICH PAULO ROBERTO PEIXOTO PEDRO JOSE CORRADI POLIANE CABRAL DIAS RAFAEL NASCIMENTO RODRIGUES RAFAELA BFtAUN RAIANY ZACHE DA SILVA REBECA SCHNEIDER PIEPER REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA REINALDO POTIN RENAN TRAIA DE OLIVEIRA RENATO LUIS DO NASCIMENTO ROBERTO CARLOS MACHADO ROBSON ANTONIO TESCH ROBSON DO CARMO SILVA ROGERIO BAUMGARTEN ROMARIO SCHULTZ DOS SANTOS ROMILDO RODRIGUES SALES RONALDO SALLES DE SA ROSEMERE SCHUL2 ROSERLI MIGUEL SCHNEIDER ROSILANE APARECIDA CHAVES MARIANO ROSILENE DA PENHA PEREIRA ROSIVAL JOSE DAS CHAGAS RUBENS BENEDITO DE SOUZA SANDRA ANDREA KIEFER LITTIG SANDRA DE OLIVEIRA TESCH SANDRO AGUINALDO BELLO SANDRO DA ROCHA PINTO SANDRO PINHEIRO COELHO SEBASTIAO CINTRA SEDENI MORAES SILVA SELMA APARECIDA ALVES SERGIO DOS REIS SERGIO DOS SANTOS VIANA SERGIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA SIRLETE ROCHA DE BRITO S1RLETE ROCHA DE BRITO SOLIMAR RIBET TARCILIO DEORCE DA ROCHA TEREZA LIPAUS DA SILVA TEREZINHA PINHEIRO DE AZEVEDO THIAGO BORGES DE OLIVEIRA THIAGO GUTLER CHRIST TIELY CRISTINA GONCALVES DE JESUS ULYSSES DA COSTA PAIVA NETO VALDEIR CASAGRANDE RODRIGUES VALDEMIR SOUZA PEREIRA VALDIRENE BELLON ULIANA VANDELINO DE OLIVEIRA VANDELINO SCHROEDER VANIA LUCIA PEREIRA LAURINDO ORTON VANILZA PONTIM LIEBMANN VENCELINO ANTONIO HERZOG VERA LUCIA COAN HAHNL VITOR DANTAS DA SILVA PINHEIRO VITOR DANTAS DA SILVA PINHEIRO WAGNER DE SOUZA FERREIRA WAGNER LITTIG WANDERSON CLAYTON MUTZ WANIA WRUCK WESLEY MERSCHER ARAUJO WITHOR BRAUMER YOLANDA MARIA DA SILVA ZULEICA WANDEKOKEM REIS ADRIANA PEREIRA MEDEIROS PILGER ALBERTO VIEIRA CASTRO MATEUS LORETO VAGNER DE SOUZA ANDRE FLORISBELA SASSEMBURG PEREIRA A publicação deste edital em jornal de circulação diária cumpre exigência legal se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, caso ninguém se disponha a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, conforme artigo 15 da Lei nº 9.492 de 10 de setembro de 1997. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 29 de Março de 2022. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam