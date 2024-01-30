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Cartórios - 30/01/2024

Terça-feira

Publicado em 

30 jan 2024 às 01:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-01-23 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do DOMINGOS MARTINS CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados e se encontrarem em local incerto ou não sabido as pessoas de; • Kabanas Importação e Exportação LTDA, com endereço incerto e não sabido. NOTIFICO-OS, por edital à Vossa Senhoria a comparecerem a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 26 (vinte e seis) de Janeiro de 2.024. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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