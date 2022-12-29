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Cartórios - 29/12/2022

Quinta-feira

Publicado em 

29 dez 2022 às 01:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-12-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins, 26 de Julho de 2022. Srs.; ARTHUR STEPHAN SILVA DE MELO e JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO, endereço em quinta 27, loteamento parque da montanha, soído de cima, Domingos Martins/ES, CEP.: 29.260-000 e, ADRIANO SCHNEIDER, endereço desconhecido, mas com divisa as Quintas 24, 25 e 26 do loteamento parque da montanha, soído de cima, Domingos Martins/ES, CEP.: 29.260-000. Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)s JOCARLI CALEZANI JUNIOR, JOCIMAR EVANDRO CALEZANI e JOCELIO CLAUDIO CALEZANI e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registros feito sob o nºs 6667, 6668 e 6669 do Livro B-29, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.


 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins, 26 de Julho de 2022. Srs.; ESDRAS RAFAEL RODRIGUES LEONOR, endereço em Av. Nossa Senhora da Penha, 1420, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP.: 29.000-000 , Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)s EZEQUIEL RIBETH e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registros feito sob o nºs 6.330 do Livro B-29, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.

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