Cartórios - 29/12/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE), a pretensão do requerente: EVALDO RABELO DE PAULA e sua mulher MARCIA LOBATO DE PAULA de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: EVALDO RABELO DE PAULA, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº 1.481.518 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.285.057-77, nascido em 02-10-1978, filho de Antonio Valim Rabelo e Maria de Paula Rabelo e, MARCIA LOBATO DE PAULA, brasileira, lavradora, portadora da cédula de identidade nº 3.653.331 - SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.916.137-24, filha de Sebastião Lobato e Maria Terezinha de Souza Lobato, casados entre si em data de 05-7-1997, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Fazenda Santa Bárbara, zona rural do município de Ibitirama/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 58.197,00M² - (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.137,58M, CONFRONTANDO COM FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 7.101.380-6. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE); CONFRONTANTES FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do Artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 24 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.954. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



