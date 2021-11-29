Cartórios - 29/11/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a MARIA DA CONCEIÇÃO FERRAZ (POSSE), a pretensão do requerente: JOÃO PAULO FRANCO MACHADO de ver declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTE: JOÃO PAULO FRANCO MACHADO, brasileiro, divorciado, declarou que não mantem união estável, empresário, nascido aos 17-8-1980, portador da cédula de identidade nº 1.641.481 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.706.577-69, filho de Paulo Magalhães Machado e Edna Vera Lucy Franco Machado, residente e domiciliado na Avenida Atílio Vivacqua, nº 21, Centro Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: IMÓVEL COMERCIAL, COMPOSTO DE 02 (DUAS) LOJAS, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ ALEXANDRE, Nº 706, BAIRRO SÃO JOSÉ, GUAÇUÍ-ES, EDIFICADO EM UM LOTE DE TERRAS COM ÁREA TOTAL DE 331,61M² (TREZENTOS E TRINTA E UM METROS E SESSENTA E UM DECÍMETROS QUADRADOS) E PERÍMETRO DE 79,40M, COM OS LIMITE E CONFRONTAÇÕES: MEDE-SE 12,15M (DOZE METROS E QUINZE CENTÍMETROS) PELA FRENTE COM A AVENDIA JOSÉ ALEXANDRE; MEDE-SE 27,75M (VINTE E SETE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS) PELA LATERAL DIREITA EM CONFRONTAÇÃO COM NEUZA ALVES FERREIRA, MEDE´SE 11,75M (ONZE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS) AOS FUNDOS, SENDO 8,15M (OITO METROS E QUINZE CENTÍMETROS) EM CONFRONTAÇÃO COM SILVANA FARIA DE FREITAS E 3,60M (TRÊS METROS E SESSENTA CENTÍMETROS) EM CONFRONTAÇÃO COM ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES E MEDE-SE 27,75M (VINTE E SETE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS), SEGUINDO PELA LATERAL DIREITA EM CONFRONAÇÃO COM ELI FAVARIS, CADASTRAO NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, SOB OS NºS 01.2.004.0264.001 (LOJA 1) E 01.2.004.0264.002 (LOJA 2). c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ – AVENIDA JOSÉ ALEXANDRE (CONFRONTANTE DE FRENTE – RUA); CONFRONTANTE DO LADO DIREITO DO IMÓVEL: NEUZA ALVES FERREIRA; CONFRONTANTE DO LADO ESQUERDO DO IMÓVEL: ELI FAVARIS E ANTONIO EDUARDO GONÇALVES; CONFRONTANTE DE FUNDOS DO IMÓVEL: SILVANA FARIA DE FREITAS E ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES; PROPRIETÁRIA TABULAR: INEXISTE, O IMÓVEL NÃO ENCONTRA REGISTRADO NA SERVENTIA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do Artigo 1238, Paragrafo Único do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 20 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.642. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto ao posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembo de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a JOSÉ GONÇALVES CAMPOS, SEBASTIÃO GONÇALVES MARTINS, JOAQUIM GONÇALVES CAMPOS, JOÃO GONÇALVES MARTINS, RAULINO GONÇALVES MARTINS, MARIA GONÇALVES BERNARDO, MIGUEL GONÇALVES CAMPOS, BRAULINO GONÇALVES CAMPOS, TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES, ANTONIO CARLOS GONÇALVES, PAULINO GONÇALVES MARTINS, PAULO GONÇALVES MARTINS E BRAULINA GONÇALVES TEIXEIRA (PROPRIETÁRIOS), a pretensão do requerente: JOSÉ ROGÉRIO AZEVEDO MOREIRA e sua mulher KARLA PANI AREAL de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: JOSÉ ROGÉRIO AZEVEDO MOREIRA, brasileiro, empresário, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 02073503002 - DETRAN/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.358.797-00, nascido em 06-5-1972, filho de José Lúcio Moreira e Marilza das Graças Azevedo Moreira e, KARLA PANI AREAL, brasileira, comerciante, portadora da cédula de identidade nº MG-15.267.402 – SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 089.387.647-02, nascida em 29-8-1981, filha de Antonio Areal Prado e Ruth Pani Prudente Areal, casados entre si em data de 08-10-2011, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Ladeira Cirilo Quaresma, s/nº, Centro, Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 28.943,02M² - (VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS E DOIS DECÍMETROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 832,00M, CONFRONTANDO COM RAULINO GONÇALVES MARTINS, LEUDIGAR SOARES FILHO, SANDRA DOS SANTOS, LAIZIO ALVES BERLANDO, JORGE FERREIRA DA SILVA E FLÁVIO SILVA, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA (TOTINHO), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍES. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: JOSÉ GONÇALVES CAMPOS, SEBASTIÃO GONÇALVES MARTINS, JOAQUIM GONÇALVES CAMPOS, JOÃO GONÇALVES MARTINS, RAULINO GONÇALVES MARTINS, MARIA GONÇALVES BERNARDO, MIGUEL GONÇALVES CAMPOS, BRAULINO GONÇALVES CAMPOS, TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES, ANTONIO CARLOS GONÇALVES, PAULINO GONÇALVES MARTINS, PAULO GONÇALVES MARTINS E BRAULINA GONÇALVES TEIXEIRA (PROPRIETÁRIOS, registro: 13.119 – Livro 3-R) E OS CONFRONTANTES: ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES; CONFRONTANTES: RAULINO GONÇALVES MARTINS, LEUDIGAR SOARES FILHO, SANDRA DOS SANTOS, LAIZIO ALVES BERLANDO, JORGE FERREIRA DA SILVA E FLÁVIO SILVA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 15 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 28,014. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a JADER COELHO FILHO e sua mulher IRANETE MARTINS COELHO (POSSE), a pretensão dos requerentes: MANOEL ANTONIO CANDIDO e sua mulher IVANETE DOS SANTOS CANDIDO de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: MANOEL ANTONIO CANDIDO, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº 612.684 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.182.547-56, nascido em 23-9-1959, filho de Pergentino Antonio Candido e Ambrozina Rodrigues Candido e, IVANETE DOS SANTOS CANDIDO, brasileira, lavradora, portadora da cédula de identidade nº 1.673.346 - SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 101.382.107-64, filha de Aplelino dos Santos Filho e Adrelina Carneiro dos Santos, casados entre si em data de 29-12-1979, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Córrego da Floresta, zona rural do município de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 65.886,00M² - (SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.210,07M, CONFRONTANDO COM ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA NEVES; HELIONALDO ALVES RIBEIRO; JOÃO SOARES DE SOUZA; AILSON COELHO, PENHA IZABEL SOUZA COELHO; FERNANDO SOARES DE SOUZA E DORA LÚCIA DUTRA DE SOUZA, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 7.899.904-9. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: JADER COELHO FILHO e sua mulher IRANETE MARTINS COELHO; ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA NEVES; HELIONALDO ALVES RIBEIRO; JOÃO SOARES DE SOUZA; AILSON COELHO, PENHA IZABEL SOUZA COELHO; FERNANDO SOARES DE SOUZA E DORA LÚCIA DUTRA DE SOUZA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do Artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 18 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.955. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a LEONARDO BARROSO TRAMONTANA e sua mulher IVONETE VIANA BATISTA BARROSO TRAMONTINA (POSSE), a pretensão do requerente: MARCELO TOOP URUGUAY de ver declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTE: MARCELO TOOP URUGUAY, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em Duque de Caxias – RJ, aos 10 de maio de 1972, filho de Ricardo Hugo Uruguay e Norma Toop Uruguay, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02083169429, expedida aos 22/01/2018 pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.947.277-21, declara não possuir endereço eletrônico, declara ainda não conviver em união estável, residente e domiciliado na Rua Principal, s/n, Patrimônio da Penha, na cidade de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 27.300,00M² - (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 698,76M, CONFRONTANDO COM MARCELO TOOP URUGUAY; LINDA TOOP; TIAGO ALEXANDRE PONGILUPPI DE SOUZA E MATEUS PEREIRA BRAGA. SITUADA NO LOCAL DENOMINADO PATRIMÔNIO DA PENHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, SEM NENHUM CADASTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: LEONARDO BARROSO TRAMONTANA e sua mulher IVONETE VIANA BATISTA BARROSO TRAMONTANA; CONFRONTANTES: LINDA TOOP; TIAGO ALEXANDRE PONGILUPPI DE SOUZA E MATEUS PEREIRA BRAGA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.238 do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 15 anos e 8 meses. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados a se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.958. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a TERCEIROS INTERESSADOS, a pretensão do requerente: PLÍNIO CASTRO FERAZ e sua mulher LÚCIA MARIA PIROVANI CASTRO de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: PLÍNIO CASTRO FERAZ, brasileiro, empresário, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 004966043864 - DETRAN/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 656.848.427-04, nascido em 3-5-1960, filho de Adelair de Castro Ferraz e Clerecir Castro Junqueira e, LÚCIA MARIA PIROVANI CASTRO, brasileira, professora, portadora da CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro 00521786618 - DETRAN/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 821.954.557-72, nascida em 12-9-1964, filha de Josepe Pirovani e Laurita Furtado Pirovani, casados entre si em data de 21-9-1985, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Praça da Matriz, Centro, Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UM IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA BENTO GOMES DE AGUIAR, N 358, BAIRRO SÃO MIGUEL, GUAÇUÍ/ES, CONSTANTE DE 03 (TRÊS) PAVIMENTOS, EDIFICADO EM UMA ÁREA DE TERRAS MEDINDO 815,01M² - (OITCENTOS E QINZE METROS E UM DECÍMETRO QUADRADOS, PERÍMETRO DE 140,53,00M, CONFRONTANDO COM JOSÉ FERRAZ SOBRINHO, DELAÍDES DE FÁTIMA VIMERCATI E MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, SITUADO NA RUA BENTO GOMES DE AGUIAR, Nº 358, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍES. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: PROPRIETÁRIA TABULAR: INEXISTE, O IMÓVEL NÃO ENCONTRA REGISTRADO NA SERVENTIA – terceiros interessados; CONFRONTANTES: JOSÉ FERRAZ SOBRINHO, DELAÍDES DE FÁTIMA VIMERCATI E MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 15 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 28,014. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES (PROPRIETÁRIOS), a pretensão do requerente: UÉLITON MARETINS SOARES e sua mulher LUANDA SANTA MOREIRA SOARES de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: UÉLITON MARETINS SOARES, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº MG-19.508.4511.851.547 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.071.647-13, nascido em 30-8-1984, filho de José Duedi Soares e Célia Martins Soares e, LUANDA SANTA MOREIRA SOARES, brasileira, lavradora, portadora da carteira de trabalho nº 35375 – série 00028 – MTPS/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 136.945.587-99, filha de Paulo José Moreira e Vera Lúcia Santana Moreira, casados entre si em data de 28-7-2007, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Córrego da Floresta, zona rural do município de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 37.878,00M² - (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.027,63M, CONFRONTANDO COM SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; MANOEL LEVI GONÇALKVES DE SOUZA; ANA LÚCIA DOS SANTOS; LUCI SANTOS SOARES SILVA; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; FLORI DUEDI SOARES E CECÍLIA LOPES SOARES, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 8.058.686-4. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES; CONFRONTANTES: SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; MANOEL LEVI GONÇALKVES DE SOUZA; ANA LÚCIA DOS SANTOS; LUCI SANTOS SOARES SILVA; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; FLORI DUEDI SOARES E CECÍLIA LOPES SOARES. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 10 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.957. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 25 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (2ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE), a pretensão do requerente: EVALDO RABELO DE PAULA e sua mulher MARCIA LOBATO DE PAULA de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: EVALDO RABELO DE PAULA, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº 1.481.518 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.285.057-77, nascido em 02-10-1978, filho de Antonio Valim Rabelo e Maria de Paula Rabelo e, MARCIA LOBATO DE PAULA, brasileira, lavradora, portadora da cédula de identidade nº 3.653.331 - SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 128.916.137-24, filha de Sebastião Lobato e Maria Terezinha de Souza Lobato, casados entre si em data de 05-7-1997, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Fazenda Santa Bárbara, zona rural do município de Ibitirama/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 58.197,00M² - (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 1.137,58M, CONFRONTANDO COM FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 7.101.380-6. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: AILTON MARTINS DA COSTA e sua mulher MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA; ANTONIO BENTO SOARES e sua mulher MARIA FERREIRA FURTADO SOARES; SEBASTIÃO PEDRO VIEIRA e sua mulher TEREZINHA SOARES VIEIRA (POSSE); CONFRONTANTES FRANCISCO ANASTÁCIO ALVES; ANA SILVEIRA DE SOUZA; PAULO CESAR MONTEIRO PEIXOTO; ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO; JOSÉ ANTUNES RIBEIRO; LAURITA VIEIRA RIBEIRO; JOSÉ ANTONIO AGUIAR DE LIMA; SIMONE APARECIDA SOUZA REIS; ANTONIO ALONSO SOARES; ARLETE GOMES SOARES LUIZ ZAMBOTE; LAURENI MARIA DA PENHA ZAMBOTE; ANA MARIA ZAMBOTE TAVARES E JOÃO SOARES DE SOUZA. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: EXTRAORDINÁRIA – Nos termos do Artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 24 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.954. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 29 de dezembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMARCA DE GUAÇUÍ/ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS ALTENIR JOSÉ DA SILVA OFICIAL E TABELIÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial do Cartório do 1º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaçuí/ES, situado na Av. Espírito Santo, nº 341 – Centro – Guaçuí/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§4º e 13º da Lei 6.015/73 e artigos 11 e 16 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES (PROPRIETÁRIOS), a pretensão do requerente: ANDRÉ MARTINS SOARES e sua mulher NATALIA SERAPHIM DE ALMEIDA SOARES de verem declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTES: ANDRÉ MARTINS SOARES, brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade nº 1.851.547 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.997-02, nascido em 23-8-1983, filho de José Duedi Soares e Célia Martins Soares e, NATALIA SERAPHIM DE ALMEIDA SOARES, brasileira, lavradora, portadora da carteira de trabalho nº 99703 – série 00025 – MTPS/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 119.059.947-37, filha de José Pirete de Almeida e Lúcia Maria Seraphim, casados entre si em data de 29-3-2003, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Córrego da Floresta, zona rural do município de Divino de São Lourenço/ES, comarca de Guaçuí/ES. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL MEDINDO 37.734,00M² - (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO METROS QUADRADOS), PERÍMETRO DE 825,29M, CONFRONTANDO COM FLORI DUEDI SOARES; CECÍLIA LOPES SOARES; SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; UESLEI PIMENTEL E JANETH COELHO PIMENTEL, SITUADA NO LOCAL DENOMINADO CÓRREGO DA FLORESTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, COMARCA DE GUAÇUÍ/ES, INSCRITO NA RECEITA FEDERAL SOB O NIRF: 8.320.661-2. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: ANTONIO OLIVIO SOARES e sua mulher MADALENA ZAMBOTI SOARES; CONFRONTANTES: FLORI DUEDI SOARES; CECÍLIA LOPES SOARES; SIRLENA DAS GRAÇAS SOARES AGUIAR; DENIR SOARES DE AGUIAR; SEBASTIÃO CIRLEI SOARES, CACILDA BERNADINO DA SILVA SOARES; UESLEI PIMENTEL E JANETH COELHO PIMENTEL. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: ORDINÁRIA – Nos termos dos Artigos 1.242 c/c os artigos 1.207 e 1.243, todos, do Código Civil Brasileiro. e. Tempo de posse alegado pelo requerente: 10 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas e terceiros eventualmente interessados à se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias – contados somente após o transcurso de 20 (vinte) dias da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 27.957. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto à posse/domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no cabeçalho) dentro do prazo de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da primeira publicação. Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Guaçuí/ES, 26 de novembro de 2021. ALTENIR JOSÉ DA SILVA Oficial

